В российских регионах паника из-за дефицита бензина

Первый российский губернатор начал просить помощи из Москвы.

Дефицит бензина, охвативший Россию в результате ударов украинской армии по российским НПЗ, вынуждает регионы просить помощи напрямую у Москвы. Власти Забайкалья от имени губернатора Александра Осипова направили письмо в адрес премьер-министра Михаила Мишустина с просьбой ускорить поставки топлива в регион, сообщили «Чита.ру» и «Коммерсант» со ссылкой на Минэкономразвития края, пишет The Moscow Times.

В регионе, в котором еще в августе топливо частично стали продавать по талонам, в октябре усилились проблемы с поставками бензина АИ-92, который пропал на некоторых сетях АЗС. Так, в городе Краснокаменск его можно найти лишь на одной заправке, а в Чите был введен лимит — не больше 20 литров на одно авто. На прошлой неделе бензина совсем не стало на заправках «Корс», отмечает «Чита.ру». Забайкалье получает бензин с Ачинского (Красноярский край) и Ангарского (Иркутская область) НПЗ, и власти просят Мишустина помочь ускорить поставку топлива с этих заводов.

Забайкалье входит в топ-10 беднейших регионов России: в 2024 году 12,9% его жителей имели доход ниже «черты бедности», что в 1,8 раза выше, чем в среднем по стране (7,2%).

В забайкальском Минэкономразвития отметили, что причина нехватки бензина и дизельного топлива в крае — это задержки при транспортировке уже закупленных партий и ограниченные отгрузки независимым компаниям. Ведомство подчеркивает, что вместе с нефтесбытовыми компаниями «в еженедельном режиме осуществляет точечное решение их проблем: взаимодействует с заводами и ускоряет отгрузку, связывается с РЖД, ускоряет продвижение вагонов». Однако региону требуется «дополнительная помощь в этом направлении», чтобы снять вопрос дефицита бензина, говорится в письме Осипова.

В сетях АЗС «Корс» и БРК, которые испытывают сложности с поставками бензина, сообщили, что первая партия топлива в пятницу уже пришла в Читу. Его распределят по заправкам в ближайшие дни, пообещали в компаниях. Еще одна партия находится в пути, а пока используется резерв, созданный для нужд госучреждений.

С начала августа ВСУ поразили более 20 российских НПЗ, из-за чего часть из них была вынуждена частично или полностью остановить работу. По оценке Bloomberg, в октябре объемы переработки нефти в России упали до 4,86 млн баррелей в сутки — почти на 10% в сравнении с июлем, и стали самыми низкими по крайней мере за последние пять лет. В этих условиях с дефицитом бензина столкнулись жители по меньшей мере 57 регионов России.

