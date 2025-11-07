Трамп назначил нового посла США в Польше 1 7.11.2025, 17:37

Кароль Навроцкий принял верительные грамоты.

Президент Польши Кароль Наворцкий принял верительные грамоты от трех новых послов в Польше, сообщила tvn24.pl.

Как сообщается в пресс-релизе, верительные грамоты представили послы: Ливанской Республики в Польше Жорж Фадель, Парагвая в Польше с резиденцией в Берлине Рамон Фернандо Акоста Диас и Соединенных Штатов Америки в Польше Томас Роуз.

Prezydent RP @NawrockiKn przyjął w Belwederze listy uwierzytelniające od trzech nowych ambasadorów w Polsce: Republiki Libańskiej, Stanów Zjednoczonych Ameryki i Republiki Paragwaju. pic.twitter.com/vlzwrmCVkB — Kancelaria Prezydenta RP (@prezydentpl) November 6, 2025

