7 ноября 2025, пятница, 18:46
Трамп назначил нового посла США в Польше

  • 7.11.2025, 17:37
Трамп назначил нового посла США в Польше

Кароль Навроцкий принял верительные грамоты.

Президент Польши Кароль Наворцкий принял верительные грамоты от трех новых послов в Польше, сообщила tvn24.pl.

Как сообщается в пресс-релизе, верительные грамоты представили послы: Ливанской Республики в Польше Жорж Фадель, Парагвая в Польше с резиденцией в Берлине Рамон Фернандо Акоста Диас и Соединенных Штатов Америки в Польше Томас Роуз.

