закрыть
7 ноября 2025, пятница, 18:46
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Белорусский врач дала несколько полезных советов

  • 7.11.2025, 17:52
  • 2,148
Белорусский врач дала несколько полезных советов

Они позволят защитить сердечно-сосудистую систему.

Врач-педиатр поликлиники №2 Смолевичской центральной районной больницы Екатерина Трибуль предупредила белорусов об осложнениях гриппа для сердца и нервной системы, сообщает БелТА.

Врач уточнила: особенно опасен грипп тем, что вызывает осложнения со стороны нервной системы, сердечно-сосудистой и дыхательной. Трибуль добавила, что также случаются тяжелые пневмонии и менингиты. Она отметила, что вакцинация против гриппа ослабляет осложнения, защищает от риска заражения.

- Если же человек заражается, болезнь протекает более легко, - уточнила врач.

Она добавила, что то, что можно заболеть после прививки, - миф.

- Вакцина не содержит живого вируса гриппа, - пояснила врач.

Она подчеркнула, что после вакцинации может возникнуть легкое покраснение, иногда температура поднимается до 37,8 градусов, однако держится не более двух дней. За это время, поясняет Екатерина Трибуль, организм вырабатывает антитела.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Кошелек, набитый зеками
Кошелек, набитый зеками Ирина Халип
Единственно верный путь
Единственно верный путь Леонид Невзлин
Российских генералов пускают под нож
Российских генералов пускают под нож Александр Коваленко
Снова на Москву?
Снова на Москву? Аббас Галлямов