Белорусский врач дала несколько полезных советов

Они позволят защитить сердечно-сосудистую систему.

Врач-педиатр поликлиники №2 Смолевичской центральной районной больницы Екатерина Трибуль предупредила белорусов об осложнениях гриппа для сердца и нервной системы, сообщает БелТА.

Врач уточнила: особенно опасен грипп тем, что вызывает осложнения со стороны нервной системы, сердечно-сосудистой и дыхательной. Трибуль добавила, что также случаются тяжелые пневмонии и менингиты. Она отметила, что вакцинация против гриппа ослабляет осложнения, защищает от риска заражения.

- Если же человек заражается, болезнь протекает более легко, - уточнила врач.

Она добавила, что то, что можно заболеть после прививки, - миф.

- Вакцина не содержит живого вируса гриппа, - пояснила врач.

Она подчеркнула, что после вакцинации может возникнуть легкое покраснение, иногда температура поднимается до 37,8 градусов, однако держится не более двух дней. За это время, поясняет Екатерина Трибуль, организм вырабатывает антитела.

