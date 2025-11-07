закрыть
7 ноября 2025, пятница, 18:46
Зеленский: Москва снова проиграла

  • 7.11.2025, 17:59
Зеленский: Москва снова проиграла

Украину избрали в Исполнительный совет ЮНЕСКО.

Украина станет членом Исполнительного совета ЮНЕСКО. Она набрала больше всего голосов на выборах.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.

- Сегодня Украина избрана в Исполнительный совет ЮНЕСКО на 2025-2029 годы наибольшим количеством голосов. Вместе с Румынией и Молдовой мы опередили Россию: уже во второй раз Москва проиграла выборы и не войдет в состав Совета, - отметил президент.

Глава украинского государства поблагодарил государства, которые поддержали кандидатуру Украины.

По словам Зеленского, Украина будет использовать все возможности, которые дает ЮНЕСКО, чтобы восстанавливать жизнь, защищать украинскую культуру, наследие и людей.

- Мы обеспечим, чтобы все формы российской агрессии - будь то война или гибридные угрозы - получили надлежащий отпор. Альтернативы миру нет. Время Москве это осознать, - добавил он.

