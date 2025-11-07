Россия за октябрь потеряла больше всего солдат с начала войны
- 7.11.2025, 18:16
ВСУ удалось этого достичь благодаря увеличению использования беспилотников на фронте.
Российские войска в октябре понесли больше всего потерь с начала войны против Украины. Бойцы Сил обороны Украины за месяц ликвидировали более 25 тысяч оккупантов.
Как передает РБК-Украина, об этом на брифинге заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Глава украинского государства обратил внимание, что такое большое количество российских потерь подтверждено видеоматериалами.
- Здесь четкая цифра, потому что все это с видеоподтверждением. Это самое большое количество потерь России с начала полномасштабной войны за один месяц, - добавил он.
Зеленский напомнил, что в Украине действуют внутренние программы, где за ликвидацию врага с видеоподтверждением предусмотрены дополнительные баллы.
Он также уточнил, что общие потери россиян за октябрь могут составлять 27–28 тысяч - две-три тысячи еще не были подтверждены. По его словам, такого результата удалось достичь благодаря увеличению использования беспилотников на фронте.