7 ноября 2025, пятница, 18:46
Россия за октябрь потеряла больше всего солдат с начала войны

  • 7.11.2025, 18:16
  • 1,238
ВСУ удалось этого достичь благодаря увеличению использования беспилотников на фронте.

Российские войска в октябре понесли больше всего потерь с начала войны против Украины. Бойцы Сил обороны Украины за месяц ликвидировали более 25 тысяч оккупантов.

Как передает РБК-Украина, об этом на брифинге заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Глава украинского государства обратил внимание, что такое большое количество российских потерь подтверждено видеоматериалами.

- Здесь четкая цифра, потому что все это с видеоподтверждением. Это самое большое количество потерь России с начала полномасштабной войны за один месяц, - добавил он.

Зеленский напомнил, что в Украине действуют внутренние программы, где за ликвидацию врага с видеоподтверждением предусмотрены дополнительные баллы.

Он также уточнил, что общие потери россиян за октябрь могут составлять 27–28 тысяч - две-три тысячи еще не были подтверждены. По его словам, такого результата удалось достичь благодаря увеличению использования беспилотников на фронте.

