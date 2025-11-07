закрыть
7 ноября 2025, пятница, 18:59
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Зеленский сделал громкое заявление на фоне встречи Трампа и Орбана

  • 7.11.2025, 18:42
Зеленский сделал громкое заявление на фоне встречи Трампа и Орбана
Коллаж: Уніан

Президент Украины уверен, что венгерскому премьеру не удастся помешать Украине приобрести членство в ЕС.

Президент Украины Владимир Зеленский на фоне сегодняшней встречи президента США Дональда Трампа и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана заявил, что Украина не позволит россиянам продавать нефть в Европу.

Как отметил Зеленский, отвечая на вопрос корреспондента «Униан».

«Но он должен сразу понять и наше отношение к этому. Мы не можем дать «русским» возможности зарабатывать на этом - на энергетике. И даже там, где нам скручивают руки из-за тех или иных контрактов, обязательств и т.д. - мы все равно найдем выход, чтобы российской нефти в Европе не было», - подчеркнул Зеленский.

Как сказал глава украинского государства, очень хорошо, что США в этом заинтересованы.

«Но мы, как страна, которая под агрессией России - мы точно в этом заинтересованы. И Орбан, который постоянно проговаривает вопросы с различными игроками, важными, чтобы они повлияли на нас - на мой взгляд, должен строить не на ненависти к Украине свою избирательную кампанию, а на дружбе. А на том, что смотри: у меня есть проблема, давайте помогите как ее решить по энергетике. Он думает не о людях, о решении этой проблемы, а о себе. И ему кажется, что на хейте к Украине он это сделает. Он не сделает. Почему? - Потому что мы не дадим. Мы не дадим «русским» продавать туда нефть», - констатирует Зеленский.

Как добавил президент, это вопрос времени и позиций.

«Некоторые вещи мы просто не можем сделать сегодня. Потому что есть много разных зависимостей в этом пазле. Но картинку в этом пазле мы все равно соберем. И он это четко понимает. И никто на нас не сможет повлиять. Просто никто», - сказал Зеленский.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Кошелек, набитый зеками
Кошелек, набитый зеками Ирина Халип
Единственно верный путь
Единственно верный путь Леонид Невзлин
Российских генералов пускают под нож
Российских генералов пускают под нож Александр Коваленко
Снова на Москву?
Снова на Москву? Аббас Галлямов