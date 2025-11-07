Зеленский сделал громкое заявление на фоне встречи Трампа и Орбана
- 7.11.2025, 18:42
Президент Украины уверен, что венгерскому премьеру не удастся помешать Украине приобрести членство в ЕС.
Президент Украины Владимир Зеленский на фоне сегодняшней встречи президента США Дональда Трампа и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана заявил, что Украина не позволит россиянам продавать нефть в Европу.
Как отметил Зеленский, отвечая на вопрос корреспондента «Униан».
«Но он должен сразу понять и наше отношение к этому. Мы не можем дать «русским» возможности зарабатывать на этом - на энергетике. И даже там, где нам скручивают руки из-за тех или иных контрактов, обязательств и т.д. - мы все равно найдем выход, чтобы российской нефти в Европе не было», - подчеркнул Зеленский.
Как сказал глава украинского государства, очень хорошо, что США в этом заинтересованы.
«Но мы, как страна, которая под агрессией России - мы точно в этом заинтересованы. И Орбан, который постоянно проговаривает вопросы с различными игроками, важными, чтобы они повлияли на нас - на мой взгляд, должен строить не на ненависти к Украине свою избирательную кампанию, а на дружбе. А на том, что смотри: у меня есть проблема, давайте помогите как ее решить по энергетике. Он думает не о людях, о решении этой проблемы, а о себе. И ему кажется, что на хейте к Украине он это сделает. Он не сделает. Почему? - Потому что мы не дадим. Мы не дадим «русским» продавать туда нефть», - констатирует Зеленский.
Как добавил президент, это вопрос времени и позиций.
«Некоторые вещи мы просто не можем сделать сегодня. Потому что есть много разных зависимостей в этом пазле. Но картинку в этом пазле мы все равно соберем. И он это четко понимает. И никто на нас не сможет повлиять. Просто никто», - сказал Зеленский.