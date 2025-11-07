Финская «дочка» «Лукойла» осталась без топлива из-за санкций США 1 7.11.2025, 18:53

Дочерней компании российского нефтяного гиганта принадлежит около пятой части АЗС в Финляндии.

Финская сеть автозаправочных станций Teboil, принадлежащая российской компании «Лукойл», исчерпывает запасы топлива из-за санкций США против российского нефтяного гиганта, сообщает Reuters (перевод - «Униан»).

«Наши запасы топлива исчерпываются, что означает, что на некоторых заправках уже закончились определенные виды топлива, и количество таких заправок ежедневно растет», - сообщил директор по маркетингу и коммуникациям компании Teboil Тони Флик.

Издание напоминает, что 22 октября президент США Дональд Трамп ввел санкции против «Роснефти» и «Лукойла» и заявил, что против организаций, которые ведут бизнес с дочерними предприятиями этих двух компаний, также могут быть также введены санкции. Попытка «Лукойла» продать зарубежный бизнес швейцарскому трейдеру Gunvor провалилась, поскольку Минфин США дал понять, что не поддержит сделку.

По данным источников журналистов, «Лукойл» пытается сохранить деятельность своих предприятий, в частности в Ираке, Финляндии и Швейцарии.

Однако в Финляндии борьбу «Лукойла», похоже, не оценили. В прошлом месяце финансовый надзорный орган страны заявил, что банки и другие финские учреждения, подпадающие под его регулирование, должны проявлять осторожность в отношениях с «Лукойлом» и прямо или косвенно принадлежащими ему компаниями.

Да и сами финны все меньше любят топливо с российскими корнями. Несмотря на то, что около пятой части АЗС в Финляндии принадлежит «дочке» «Лукойла», финны все чаще выбирают другие автозаправочные станции, что уже отразилось на доходах компании. Если в 2024 году Teboil заработал 2,36 млрд евро, то в 2024 году - 1,61 млрд евро.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com