7 ноября 2025, пятница, 20:18
Дубай возглавил рейтинг лучших городов для миллионеров

  • 7.11.2025, 19:09
Обогнал Нью-Йорк.

Дубай занял первое место в рейтинге наиболее привлекательных городов для миллионеров. Об этом сообщил международный брокер недвижимости Savills.

Привлекательность эмирата обусловлена отсутствием налогов на наследство и прирост капитала, развитой инфраструктурой, высоким уровнем безопасности, а также наибольшим количеством международных школ. Дополнительным фактором стала программа «золотой визы», предоставляющая 10-летнее право на проживание за инвестиции в размере 2 млн дирхамов ($544,5 тыс.).

Нью-Йорк занял вторую позицию в рейтинге, уступив Дубаю по совокупности критериев. Лондон, хотя и лидирует по качеству жизни, опустился в общем зачете из-за британской налоговой системы, которая негативно сказалась на спросе на элитную недвижимость.

Согласно отчету Savills, мировое благосостояние восстанавливается после спада 2022 года. В 2024 году число долларовых миллионеров увеличилось на 680 тысяч человек, а к 2029 году прогнозируется рост их количества более чем на 5 миллионов.

