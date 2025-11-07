Дубай возглавил рейтинг лучших городов для миллионеров 7.11.2025, 19:09

Обогнал Нью-Йорк.

Дубай занял первое место в рейтинге наиболее привлекательных городов для миллионеров. Об этом сообщил международный брокер недвижимости Savills.

Привлекательность эмирата обусловлена отсутствием налогов на наследство и прирост капитала, развитой инфраструктурой, высоким уровнем безопасности, а также наибольшим количеством международных школ. Дополнительным фактором стала программа «золотой визы», предоставляющая 10-летнее право на проживание за инвестиции в размере 2 млн дирхамов ($544,5 тыс.).

Нью-Йорк занял вторую позицию в рейтинге, уступив Дубаю по совокупности критериев. Лондон, хотя и лидирует по качеству жизни, опустился в общем зачете из-за британской налоговой системы, которая негативно сказалась на спросе на элитную недвижимость.

Согласно отчету Savills, мировое благосостояние восстанавливается после спада 2022 года. В 2024 году число долларовых миллионеров увеличилось на 680 тысяч человек, а к 2029 году прогнозируется рост их количества более чем на 5 миллионов.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com