Лукашенко боится революции в Беларуси 7 7.11.2025, 19:13

4,558

Диктатор поделился страхами, говоря о дне октябрьского переворота.

Диктатор Александр Лукашенко заявил, что больше не хочет революций, как 25 октября (7 ноября) 1917 года. Об этом он заявил в ходе поездки в Житковичский район Гомельской области, передает БелТА.

Узурпатор отметил, что это «нормальный» праздник и не стоит от него отказываться:

«Есть у нас процентов 30 людей, которые с уважением относятся к этому празднику. Мы революций не хотим больше, но есть люди, которые к этому празднику хорошо относятся. Ну и пусть будет у них этот праздник. Мы будем помнить, что был такой праздник. Не надо забывать то, что было. Не надо ранить людей, которые сегодня на пенсии и уходят из этой жизни. Пусть они знают, что мы достойные продолжатели их дел. Нормальный это праздник. Мы его осовременили», - заявил диктатор.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com