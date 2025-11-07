закрыть
7 ноября 2025, пятница, 20:18
Лукашенко боится революции в Беларуси

7
  • 7.11.2025, 19:13
  • 4,558
Лукашенко боится революции в Беларуси

Диктатор поделился страхами, говоря о дне октябрьского переворота.

Диктатор Александр Лукашенко заявил, что больше не хочет революций, как 25 октября (7 ноября) 1917 года. Об этом он заявил в ходе поездки в Житковичский район Гомельской области, передает БелТА.

Узурпатор отметил, что это «нормальный» праздник и не стоит от него отказываться:

«Есть у нас процентов 30 людей, которые с уважением относятся к этому празднику. Мы революций не хотим больше, но есть люди, которые к этому празднику хорошо относятся. Ну и пусть будет у них этот праздник. Мы будем помнить, что был такой праздник. Не надо забывать то, что было. Не надо ранить людей, которые сегодня на пенсии и уходят из этой жизни. Пусть они знают, что мы достойные продолжатели их дел. Нормальный это праздник. Мы его осовременили», - заявил диктатор.

