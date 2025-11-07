Премьер Швеции призвал Европу готовиться к долгосрочной изоляции России
- 7.11.2025, 19:25
Стокгольм не наивен в отношении РФ.
Европе нужно готовиться к долгосрочной изоляции России на фоне продолжения украинского конфликта. Об этом по итогам встречи с главой эстонского кабмина Кристеном Михалом заявил премьер Швеции Ульф Кристерссон, передает ERR.
«Мы никогда не имели большего контроля над Балтийским морем. И это, конечно, раздражает Россию. Это наше море. Я твердо убежден, что Швеция, Эстония и остальные страны Европейского союза должны готовиться к долгосрочной изоляции России. Все не завершится этой войной», — подчеркнул он.
Кристерссон добавил, что Швеция не наивна в отношении России. Он также сказал о необходимости усиления сдерживания и ограничения действий российского подводного флота в Балтийском море.