7 ноября 2025, пятница, 20:18
Премьер Швеции призвал Европу готовиться к долгосрочной изоляции России

  • 7.11.2025, 19:25
  • 1,054
Премьер Швеции призвал Европу готовиться к долгосрочной изоляции России
Ульф Кристерссон
Фото: PAP

Стокгольм не наивен в отношении РФ.

Европе нужно готовиться к долгосрочной изоляции России на фоне продолжения украинского конфликта. Об этом по итогам встречи с главой эстонского кабмина Кристеном Михалом заявил премьер Швеции Ульф Кристерссон, передает ERR.

«Мы никогда не имели большего контроля над Балтийским морем. И это, конечно, раздражает Россию. Это наше море. Я твердо убежден, что Швеция, Эстония и остальные страны Европейского союза должны готовиться к долгосрочной изоляции России. Все не завершится этой войной», — подчеркнул он.

Кристерссон добавил, что Швеция не наивна в отношении России. Он также сказал о необходимости усиления сдерживания и ограничения действий российского подводного флота в Балтийском море.

