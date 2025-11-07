Беларусь начала пропускать литовские фуры через границу 3 7.11.2025, 19:29

2,272

Режим пропустил через границу более 200 фур.

За последние сутки через таможенный пункт Мядининкай, находящийся на границе Литвы и Беларуси, въехало более 200 грузовиков. Об этом сообщил вице-президент ассоциации грузоперевозчиков Литвы «Линава» Олегас Тарасовас в эфире радио LRT.

«По последним данным, за последние сутки через пункт пропуска «Мядининкай» проехало 218 грузовиков — почти в 2,5 раза больше, чем обычно пропускают через этот пункт пропуска. В Бенеконис-Шальчининкай пока осталось чуть более 400 грузовиков», — сказал Тарасовас, отметив, что на других пунктах пропуска движение пока не разрешено.

По его словам, только за последнюю неделю стоянка транспортных средств в Беларуси обошлась перевозчикам примерно в €5 млн.

Литва 29 октября на месяц полностью закрыла границу с Беларусью из-за ситуации с проникновением на территорию страны метеозондов, в результате чего на белорусских КПП застряли 5 тыс. литовских фур.

