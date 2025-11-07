Беларусь начала пропускать литовские фуры через границу

Беларусь начала пропускать литовские фуры через границу3
- 7.11.2025, 19:29
- 2,272
Режим пропустил через границу более 200 фур.
За последние сутки через таможенный пункт Мядининкай, находящийся на границе Литвы и Беларуси, въехало более 200 грузовиков. Об этом сообщил вице-президент ассоциации грузоперевозчиков Литвы «Линава» Олегас Тарасовас в эфире радио LRT.
«По последним данным, за последние сутки через пункт пропуска «Мядининкай» проехало 218 грузовиков — почти в 2,5 раза больше, чем обычно пропускают через этот пункт пропуска. В Бенеконис-Шальчининкай пока осталось чуть более 400 грузовиков», — сказал Тарасовас, отметив, что на других пунктах пропуска движение пока не разрешено.
По его словам, только за последнюю неделю стоянка транспортных средств в Беларуси обошлась перевозчикам примерно в €5 млн.
Литва 29 октября на месяц полностью закрыла границу с Беларусью из-за ситуации с проникновением на территорию страны метеозондов, в результате чего на белорусских КПП застряли 5 тыс. литовских фур.