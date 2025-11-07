закрыть
7 ноября 2025, пятница, 20:18
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Беларусь начала пропускать литовские фуры через границу

3
  • 7.11.2025, 19:29
  • 2,272
Беларусь начала пропускать литовские фуры через границу

Режим пропустил через границу более 200 фур.

За последние сутки через таможенный пункт Мядининкай, находящийся на границе Литвы и Беларуси, въехало более 200 грузовиков. Об этом сообщил вице-президент ассоциации грузоперевозчиков Литвы «Линава» Олегас Тарасовас в эфире радио LRT.

«По последним данным, за последние сутки через пункт пропуска «Мядининкай» проехало 218 грузовиков — почти в 2,5 раза больше, чем обычно пропускают через этот пункт пропуска. В Бенеконис-Шальчининкай пока осталось чуть более 400 грузовиков», — сказал Тарасовас, отметив, что на других пунктах пропуска движение пока не разрешено.

По его словам, только за последнюю неделю стоянка транспортных средств в Беларуси обошлась перевозчикам примерно в €5 млн.

Литва 29 октября на месяц полностью закрыла границу с Беларусью из-за ситуации с проникновением на территорию страны метеозондов, в результате чего на белорусских КПП застряли 5 тыс. литовских фур.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Кошелек, набитый зеками
Кошелек, набитый зеками Ирина Халип
Единственно верный путь
Единственно верный путь Леонид Невзлин
Российских генералов пускают под нож
Российских генералов пускают под нож Александр Коваленко
Снова на Москву?
Снова на Москву? Аббас Галлямов