закрыть
7 ноября 2025, пятница, 20:19
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Рютте пригрозил России «разрушительным» ответом при нападении на НАТО

  • 7.11.2025, 19:51
Рютте пригрозил России «разрушительным» ответом при нападении на НАТО
Марк Рютте

Генсек НАТО уверен, что РФ не сможет победить.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в интервью Antena 3 CNN заявил, что если Россия атакует одну из стран Североатлантического альянса, то ее ждет «разрушительный ответ».

Он подчеркнул, что не верит в нападение России на военный блок поскольку она «не сможет победить», но предупредил о последствиях подобных действий.

«А если и нападут, то они знают, что наша реакция будет разрушительной... если Россия или кто-то другой атакует Румынию, они знают, что Румыния будет поддержана всеми другими странами НАТО, а их 31, все они будут защищать Румынию силой коллективных возможностей НАТО, всем флотом, авиацией, воздушными и сухопутными силами», — заявил Рютте.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Кошелек, набитый зеками
Кошелек, набитый зеками Ирина Халип
Единственно верный путь
Единственно верный путь Леонид Невзлин
Российских генералов пускают под нож
Российских генералов пускают под нож Александр Коваленко
Снова на Москву?
Снова на Москву? Аббас Галлямов