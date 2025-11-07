Рютте пригрозил России «разрушительным» ответом при нападении на НАТО 7.11.2025, 19:51

Марк Рютте

Генсек НАТО уверен, что РФ не сможет победить.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в интервью Antena 3 CNN заявил, что если Россия атакует одну из стран Североатлантического альянса, то ее ждет «разрушительный ответ».

Он подчеркнул, что не верит в нападение России на военный блок поскольку она «не сможет победить», но предупредил о последствиях подобных действий.

«А если и нападут, то они знают, что наша реакция будет разрушительной... если Россия или кто-то другой атакует Румынию, они знают, что Румыния будет поддержана всеми другими странами НАТО, а их 31, все они будут защищать Румынию силой коллективных возможностей НАТО, всем флотом, авиацией, воздушными и сухопутными силами», — заявил Рютте.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com