Рютте пригрозил России «разрушительным» ответом при нападении на НАТО
- 7.11.2025, 19:51
Генсек НАТО уверен, что РФ не сможет победить.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в интервью Antena 3 CNN заявил, что если Россия атакует одну из стран Североатлантического альянса, то ее ждет «разрушительный ответ».
Он подчеркнул, что не верит в нападение России на военный блок поскольку она «не сможет победить», но предупредил о последствиях подобных действий.
«А если и нападут, то они знают, что наша реакция будет разрушительной... если Россия или кто-то другой атакует Румынию, они знают, что Румыния будет поддержана всеми другими странами НАТО, а их 31, все они будут защищать Румынию силой коллективных возможностей НАТО, всем флотом, авиацией, воздушными и сухопутными силами», — заявил Рютте.