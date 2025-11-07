Супруги из Англии нашли клад в своем саду 7.11.2025, 20:06

Иллюстративное фото

Пара продала найденные монеты за $500 тысяч.

Супруги из Англии нашли клад в своем саду и продали монеты за $500 тысяч, пишет Daily Mail.

Cупруги обнаружили сокровище, когда выкапывали старый столб забора на цветочной клумбе. В комке глинистой почвы они нашли десятки круглых дисков. Смыв грязь и разложив находки на террасе, они поняли, что держат в руках прекрасно сохранившиеся золотые монеты, самые ранние из которых датируются XV-XVI веком.

Эксперты полагают, что клад, общая стоимость которого в XVI веке равнялась цене целого дома, был спрятан богатым священником во время роспуска монастырей Генрихом VIII, чтобы уберечь состояние от королевских чиновников.

Посовещавшись, супруги продали монеты на аукционе, получив за них в общей сложности около $500 тысяч. Пара, находящаяся под впечатлением от результата, планирует потратить часть средств на отпуск и покупку бильярдного стола для дома.

Аукционист Дэвид Гест назвал сделку «блестящей», отметив, что итоговая сумма продажи почти вдвое превысила предварительные оценки.

«Неплохой результат для садового участка», — отметил он с иронией.

