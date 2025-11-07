СМИ: Вэнс станет кандидатом на пост президента США в 2028 году 7.11.2025, 20:10

Джей Ди Вэнс

Республиканцы уже ведут борьбу за пост преемника президента Трампа.

Госсекретарь США Марко Рубио в частной беседе заявил, что вице-президент Джей Ди Вэнс будет кандидатом на пост президента Соединенных Штатов на выборах 2028 года. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на источники.

«Рубио в частном порядке ожидает, что Вэнс станет кандидатом от Республиканской партии на выборах 2028 года», — говорится в сообщении издания.

Как пишет газета, частные комментарии Рубио — яркий пример того, как некоторые республиканцы уже ведут борьбу за пост преемника президента США Дональда Трампа.

