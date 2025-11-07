Генетики сообщили об огромном снижении доли русских в Москве 7.11.2025, 20:15

1,252

Доля русских, которые в течение трех поколений рождались в столице РФ, составляет только 5%.

Доля русских в населении Москвы сокращается. В столице РФ становится все больше армян, таджиков, киргизов, и наметилась тенденция к снижению представителей славянской популяции. Такие выводы сделали авторы докладов, представленных на Научно-практической конференции с международным участием «Генетика-2025», пишет mk.ru.

Ученые-генетики сообщили, что активный приток мигрантов влияет на структуру генофонда столицы РФ и приводит к снижению числа представителей коренных этносов.

По мнению специалистов, аналогичные процессы происходят и в других российских городах-миллионниках. Старший научный сотрудник лаборатории популяционной генетики Института общей генетики РАН Алеся Грачева отметила, что мигранты демонстрируют более высокие показатели рождаемости.

Исследователи составили карту, отражающую рождаемость среди разных этнических групп, и пришли к выводу, что наиболее высокие показатели характерны для семей выходцев из Узбекистана, Азербайджана и Армении.

– Основная популяция представляет собой группу очень смешанного происхождения, – говорит Грачева. – <...> Доля индивидуумов русской национальности, которые в течение трех поколений рождались в Москве, составляет только 5 (!) процентов.

Эксперты считают, что эти различия в уровне рождаемости со временем могут отразиться на этническом и конфессиональном составе населения России.

