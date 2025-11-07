The Guardian: Великобритания готова направить свои войска в Украину
- 7.11.2025, 21:05
Лондон рассматривает возможность прямого военного участия в войне РФ против Украины.
Великобритания рассматривает возможность прямого военного участия в войне РФ против Украины. Обнародованные планы предполагают использование всего спектра военных возможностей, сообщает The Guardian.
«Военные источники заявили, что британская армия вступит в войну или будет участвовать в миротворческих операциях в послевоенной Украине совместно с союзниками», – говорится в материале издания.
Как сообщает Guardian со ссылкой на военные источники, операция может проводиться в рамках «коалиции желающих». В случае реализации этих планов будут задействованы различные рода войск – от истребительной авиации до пехотных подразделений.
Заместитель министра обороны Великобритании Люк Поллард подтвердил готовность страны «обеспечивать безопасность восточного фланга НАТО». При этом он подчеркнул:
«Наша миссия как страны – оказывать поддержку нашим союзникам по НАТО».
Ранее британские официальные лица неоднократно заявляли о необходимости усиления поддержки Украины.