The Guardian: Великобритания готова направить свои войска в Украину 7.11.2025, 21:05

1,532

Лондон рассматривает возможность прямого военного участия в войне РФ против Украины.

Великобритания рассматривает возможность прямого военного участия в войне РФ против Украины. Обнародованные планы предполагают использование всего спектра военных возможностей, сообщает The Guardian.

«Военные источники заявили, что британская армия вступит в войну или будет участвовать в миротворческих операциях в послевоенной Украине совместно с союзниками», – говорится в материале издания.

Как сообщает Guardian со ссылкой на военные источники, операция может проводиться в рамках «коалиции желающих». В случае реализации этих планов будут задействованы различные рода войск – от истребительной авиации до пехотных подразделений.

Заместитель министра обороны Великобритании Люк Поллард подтвердил готовность страны «обеспечивать безопасность восточного фланга НАТО». При этом он подчеркнул:

«Наша миссия как страны – оказывать поддержку нашим союзникам по НАТО».

Ранее британские официальные лица неоднократно заявляли о необходимости усиления поддержки Украины.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com