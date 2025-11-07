закрыть
7 ноября 2025, пятница, 21:50
The Guardian: Великобритания готова направить свои войска в Украину

  • 7.11.2025, 21:05
  • 1,532
The Guardian: Великобритания готова направить свои войска в Украину

Лондон рассматривает возможность прямого военного участия в войне РФ против Украины.

Великобритания рассматривает возможность прямого военного участия в войне РФ против Украины. Обнародованные планы предполагают использование всего спектра военных возможностей, сообщает The Guardian.

«Военные источники заявили, что британская армия вступит в войну или будет участвовать в миротворческих операциях в послевоенной Украине совместно с союзниками», – говорится в материале издания.

Как сообщает Guardian со ссылкой на военные источники, операция может проводиться в рамках «коалиции желающих». В случае реализации этих планов будут задействованы различные рода войск – от истребительной авиации до пехотных подразделений.

Заместитель министра обороны Великобритании Люк Поллард подтвердил готовность страны «обеспечивать безопасность восточного фланга НАТО». При этом он подчеркнул:

«Наша миссия как страны – оказывать поддержку нашим союзникам по НАТО».

Ранее британские официальные лица неоднократно заявляли о необходимости усиления поддержки Украины.

