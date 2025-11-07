Россия рискует остаться без крупной рыбы 1 7.11.2025, 21:16

Переговоры Норвегии и РФ по рыболовству оказались в тупике после полувекового сотрудничества.

Переговоры Норвегии и России по рыболовству оказались в тупике после полувекового сотрудничества. Об этом заявила министр рыболовства этой скандинавской страны Марианна Сивертсен Несс, ее слова приводит High North News.

Она отметила, что перед двумя государствами образовалась очень сложная задача после того, как правительство скандинавской страны ввело санкции в отношении двух российских рыболовных компаний — «Мурман Сифуд» и АО «Норебо».

Суда, которые принадлежат этим организациям, лишились доступа в порты Норвегии и территориальные воды страны. Российская сторона пообещала, что примет ответные меры в отношении рыболовов Норвегии и обвинила Осло в грубом нарушении соглашений о совместном управлении запасами водных биоресурсов.

По словам Несс, если две страны не смогут договориться, то РФ может увеличить объемы вылова в собственной экономической зоне.

«Это может привести к тому, что Россия будет вылавливать больше мелкой рыбы, чем в норвежской экономической зоне, где рыба крупнее», — сказала Несс.

