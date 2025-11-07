закрыть
Опубликован список номинантов на премию Grammy

  • 7.11.2025, 21:28
Опубликован список номинантов на премию Grammy

Лидером по числу номинаций стал Кендрик Ламар.

Академия звукозаписи США опубликовала список номинантов на премию Grammy 2026 года. Лидером по числу номинаций стал Кендрик Ламар — рэпер претендует на премию в девяти категориях.

Большинство номинаций Кендрик Ламар получил за треки из альбома GNX. У Леди Гаги семь номинаций, у Сабрины Карпентер, Бэда Банни и Леона Томаса — по шесть.

В главной категории «Запись года» представлены:

Кендрик Ламар и SZA («The Subway»);

Сабрина Карпентер («Manchild»);

Doechii («Anxiety»);

Бэд Банни («DtMF»);

Билли Айлиш («Wildflower»);

Леди Гага («Abracadabra»);

Чаппелл Рон («The Subway»);

Розэ и Бруно Марс («Apt.»).

В номинации «Альбом года» будут бороться в том числе Кендрик Ламар («GNX»), Джастин Бибер («Swag»), Бэд Банни («Deb Tirar Ms Fotos»), Сабрина Карпентер («Man's Best Friend») и Леди Гага («Mayhem»). В номинации «Лучшее сольное поп-исполнение» представлены Джастин Бибер («Daisies»), Сабрина Карпентер («Manchild»), Леди Гага («Disease») и другие.

Церемония вручения состоится 1 февраля 2026 года в Лос-Анджелесе. Победителей определят члены Академии звукозаписи, в которую входят артисты, авторы песен, продюсеры, звукорежиссеры и другие участники индустрии.

В 2026 году будут представлены две новые категории — «Лучший традиционный кантри-альбом» и «Лучшая обложка альбома». Всего категорий 95. В премии будут учитываться композиции, выпущенные с 31 августа 2024 года по 30 августа 2025 года.

