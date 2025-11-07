Греция и США подписали договор о поставках СПГ 7.11.2025, 21:37

Вашингтон вытесняет РФ с энергетического рынка ЕС.

Власти Греции подписали с США долгосрочный контракт о поставке американского сжиженного природного газа (СПГ) в Европу в ходе американо-греческого форума «Шестое партнерство по трансатлантическому сотрудничеству в области энергетики (P-TEC)» в Афинах. Прямая трансляция мероприятия проводится на YouTube-канале департамента энергетики США.

Детали соглашения и другие подробности подписания документов неизвестны.

До этого аналитический центр Bruegel сообщил, что поставки российского СПГ в страны Европейского союза с января по октябрь 2025 года снизились на 6,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 16,3 млрд куб. м (против 17,5 млрд куб. м).

При этом поставки СПГ в Евросоюз с американского направления (США, Тринидад и Тобаго) по итогам октября увеличились на 2% по сравнению с сентябрем и составили 8,1 млрд куб. м.

