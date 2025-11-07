закрыть
Соболенко рассказала, мотивируют ли ее призовые на Итоговом турнире WTA

  • 7.11.2025, 21:53
Соболенко рассказала, мотивируют ли ее призовые на Итоговом турнире WTA
Арина Соболенко
Фото: WTA

Белоруска может заработать более $5,2 млн.

Четырехкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко ответила, мотивируют ли ее на Итоговом чемпионате WTA – 2025 повышенные призовые (более $ 5,2 млн), которые получит чемпионка, не проигравшая ни одного матча на турнире.

«Нет, я никогда не думаю о подобных вещах, когда играю в теннис. Просто очень люблю этот вид спорта, мне нравится соревноваться. Эта награда, безусловно, фантастический бонус, но моим главным приоритетом всегда было выкладываться по полной, чтобы люди получали удовольствие от просмотра моей игры в теннис и от самого спорта… Вот и всё, ничего больше», — приводит слова Соболенко Punto de Break.

