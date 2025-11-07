Соболенко рассказала, мотивируют ли ее призовые на Итоговом турнире WTA 7.11.2025, 21:53

Арина Соболенко

Фото: WTA

Белоруска может заработать более $5,2 млн.

Четырехкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко ответила, мотивируют ли ее на Итоговом чемпионате WTA – 2025 повышенные призовые (более $ 5,2 млн), которые получит чемпионка, не проигравшая ни одного матча на турнире.

«Нет, я никогда не думаю о подобных вещах, когда играю в теннис. Просто очень люблю этот вид спорта, мне нравится соревноваться. Эта награда, безусловно, фантастический бонус, но моим главным приоритетом всегда было выкладываться по полной, чтобы люди получали удовольствие от просмотра моей игры в теннис и от самого спорта… Вот и всё, ничего больше», — приводит слова Соболенко Punto de Break.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com