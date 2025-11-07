Мадяр оригинально призвал присоединяться к украинским Силам беспилотных систем 7.11.2025, 22:02

Роберт «Мадяр» Бровди

Видео.

Командующий Сил беспилотных систем Роберт «Мадяр» Бровди опубликовал оригинальный ролик, призывающий присоединяться к СБС гражданским без боевого опыта.

«Мы ищем не только «рексов». Нам нужны и ботаны: головастые, и рукастые. И не обязательно, чтобы два в одном. Ищем и тех, кто не держал никогда автомата, только «мышку», - написал Мадяр у себя в телеграмм-канале.

Силы беспилотных систем ищут тех, кто будет воевать, не отрываясь от монитора или планшета. Нужны те, кто с помощью дронов будет на расстоянии «упорно давить хробачню», рассказал командующий.

«Ну то есть с огнем в глазах и ненавистью к врагу. Такие же классные, как наши побратимы и посестры в этом видео, которые уже присоединились к СБС. Хватит бегать от армии. Летай! Присоединяйся к Силам Беспилотных Систем! Ты будешь служить там, где выберешь, и тем, кем выберешь лично», - призвал он.

Кроме того, Мадяр заявил, что в течение первой недели с открытия нового набора СБС уже получили почти 5 тысяч заявок.

«4954 заявки к вступлению в СБС получено в течение первой недели. По одной заявке каждые 2 минуты с момента старта. Без розовых очков. Полтора года назад, при наборе тогда еще до 414 отдельного полка «Птахи Мадяра» показатель желающих составлял 50 человек на место, и мы набирали всего несколько сотен человек. Теперь речь по 15 000+ в интересах целого рода войск - 12 подразделений Сил беспилотных систем. Времена изменились, а война продолжается», - написал командующий СБС.

