7 ноября 2025, пятница, 22:16
Гродненских блогеров, прогулявших миллион благотворительных денег, отпустили домой

  • 7.11.2025, 22:07
С них взяли подписку о невыезде.

После трех суток под стражей 17‑летнего Михаила Драгуна и 37‑летнюю Евгению Тарасенко отпустили. Сообщается, что они сотрудничают со следствием и будут ожидать суда на свободе. С них взяли подписку о невыезде.

Ранее сообщалось, что гродненские блогеры собрали около 1,5 миллиона рублей, обещая направить большую часть на лечение тяжело больного ребенка. Но из этой суммы лишь 200 тысяч дошли до матери мальчика, 315 тысяч потратили на призы, а остальное — около миллиона — ушло на роскошную жизнь: путешествия, квартира, авто, гаджеты и казино.

Блогерам по закону грозит до 12 лет лишения свободы.

