Саудовская Аравия объявила скидки на нефть для Индии и Китая 2 7.11.2025, 22:15

Чтобы заменить российские баррели.

Саудовская Аравия — крупнейший экспортер нефти в мире — снижает цены на все сорта своей нефти для азиатских клиентов, сообщает Reuters со ссылкой на ежемесячный прайс-лист государственной нефтяной компании королевства Saudi Aramco.

Стоимость саудовской марки Arab Light с поставкой в декабре будет снижена на $1,2 за баррель: теперь она будет продаваться с премией $1 к бенчмарку Oman/Dubai. Такие же скидки — $1,2 за баррель — установлены для сортов Arab Extra Light и Arab Super Light. А цены на тяжелую нефть Arab Medium Arab Heavy упадут на $1,4 за баррель.

Снижение цен Саудовской Аравией — это явное приглашение индийским НПЗ покупать ее нефть на замену российским баррелям, сказал The Economic Times источник в нефтяной отрасли Индии. Скидки касаются поставок в декабре — а именно в этом месяце полностью заработают санкции против «Роснефти» и «Лукойла» (Минфин США потребовал завершить операции с ними до 21 ноября).

Reliance Industries, в прошлом крупнейший импортер нефти из РФ в Индии, в октябре уже увеличила закупки сырья в Саудовской Аравии на 87%, чтобы снизить зависимость от российских поставщиков. Скидки от саудитов могут заставить Reliance и государственные НПЗ Индии купить еще больше партий у саудитов, пишет Economic Times.

По данным Reuters, закупки российской нефти декабрь уже поставили на паузу пять индийских нефтепереработчиков: помимо Reliance Industries, это Hindustan Petroleum, Bharat Petroleum, Mangalore Refinery and Petrochemicals и HPCL-Mittal Energy. Вместе они импортировали 65% нефти, которая поступала из России на индийский рынок — более 1 млн баррелей в сутки.

Также «бойкот» прямым закупкам у «Лукойла» и «Роснефти» объявили госкомпании Китая. Государственные Sinopec и PetroChina уже отменили ряд закупок сырья из РФ и продолжают оставаться в стороне. К ним присоединились небольшие частные НПЗ, которые опасаются попадания под санкции, как это уже случилось c Shandong Yulong Petrochemical, включенной в «черные списки» Британии и Евросоюза. «Забастовка покупателей», по оценкам Rystad Energy, затронула почти 45% российского нефтяного экспорта в Китай.

Китай, скорее всего, возобновит закупки нефти у России, считает директор по энергетическому направлению ИЭФ Алексей Громов: «Все взаиморасчеты с китайскими компаниями мы уже давно осуществляем в национальных валютах, юанях и рублях. Поэтому санкции Америки, запрещающие расчеты в долларах, не повлияют на российский нефтяной экспорт в Китай».

«А вот с Индией могут быть вопросы», — продолжает Громов: скорее всего, экспорт упадет, а переход взаиморасчетов с долларов на национальные валюты повлекут дополнительные расходы и, соответственно, снижение маржи и доходов от экспорта.

