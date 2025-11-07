закрыть
7 ноября 2025, пятница, 23:20
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Саудовская Аравия объявила скидки на нефть для Индии и Китая

2
  • 7.11.2025, 22:15
  • 2,064
Саудовская Аравия объявила скидки на нефть для Индии и Китая

Чтобы заменить российские баррели.

Саудовская Аравия — крупнейший экспортер нефти в мире — снижает цены на все сорта своей нефти для азиатских клиентов, сообщает Reuters со ссылкой на ежемесячный прайс-лист государственной нефтяной компании королевства Saudi Aramco.

Стоимость саудовской марки Arab Light с поставкой в декабре будет снижена на $1,2 за баррель: теперь она будет продаваться с премией $1 к бенчмарку Oman/Dubai. Такие же скидки — $1,2 за баррель — установлены для сортов Arab Extra Light и Arab Super Light. А цены на тяжелую нефть Arab Medium Arab Heavy упадут на $1,4 за баррель.

Снижение цен Саудовской Аравией — это явное приглашение индийским НПЗ покупать ее нефть на замену российским баррелям, сказал The Economic Times источник в нефтяной отрасли Индии. Скидки касаются поставок в декабре — а именно в этом месяце полностью заработают санкции против «Роснефти» и «Лукойла» (Минфин США потребовал завершить операции с ними до 21 ноября).

Reliance Industries, в прошлом крупнейший импортер нефти из РФ в Индии, в октябре уже увеличила закупки сырья в Саудовской Аравии на 87%, чтобы снизить зависимость от российских поставщиков. Скидки от саудитов могут заставить Reliance и государственные НПЗ Индии купить еще больше партий у саудитов, пишет Economic Times.

По данным Reuters, закупки российской нефти декабрь уже поставили на паузу пять индийских нефтепереработчиков: помимо Reliance Industries, это Hindustan Petroleum, Bharat Petroleum, Mangalore Refinery and Petrochemicals и HPCL-Mittal Energy. Вместе они импортировали 65% нефти, которая поступала из России на индийский рынок — более 1 млн баррелей в сутки.

Также «бойкот» прямым закупкам у «Лукойла» и «Роснефти» объявили госкомпании Китая. Государственные Sinopec и PetroChina уже отменили ряд закупок сырья из РФ и продолжают оставаться в стороне. К ним присоединились небольшие частные НПЗ, которые опасаются попадания под санкции, как это уже случилось c Shandong Yulong Petrochemical, включенной в «черные списки» Британии и Евросоюза. «Забастовка покупателей», по оценкам Rystad Energy, затронула почти 45% российского нефтяного экспорта в Китай.

Китай, скорее всего, возобновит закупки нефти у России, считает директор по энергетическому направлению ИЭФ Алексей Громов: «Все взаиморасчеты с китайскими компаниями мы уже давно осуществляем в национальных валютах, юанях и рублях. Поэтому санкции Америки, запрещающие расчеты в долларах, не повлияют на российский нефтяной экспорт в Китай».

«А вот с Индией могут быть вопросы», — продолжает Громов: скорее всего, экспорт упадет, а переход взаиморасчетов с долларов на национальные валюты повлекут дополнительные расходы и, соответственно, снижение маржи и доходов от экспорта.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Кошелек, набитый зеками
Кошелек, набитый зеками Ирина Халип
Единственно верный путь
Единственно верный путь Леонид Невзлин
Российских генералов пускают под нож
Российских генералов пускают под нож Александр Коваленко
Снова на Москву?
Снова на Москву? Аббас Галлямов