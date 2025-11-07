Минские магазины объявили скидки до 70%2
7.11.2025
Они будут действовать с 7 по 9 ноября.
Соблазнительные скидки объявили столичные универмаги с 7 по 9 ноября, пишут «Минск-новости».
Дисконт достигает 70%.
Где чек после покупок приятно порадует – рассказываем об акциях столичных магазинов.
«ЦУМ Минск»
С 7 по 9 ноября универмаг объявил скидку до 40%. Она действует при покупке непродовольственных товаров на сумму от Br9 за единицу или метр.
Получить дисконт в 15% можно на крупногабаритную бытовую технику.
Снизить ценники планируют и на товары для женщин – это произойдет в субботу, 8 ноября. Скидка составит до 10%.
ГУМ
В эти выходные в универмаге действуют скидки до 55%. Выгодно купить можно выделенный ассортимент из категории непродовольственных товаров.
Приятную акцию в ГУМе анонсировали на на женскую и мужскую обувь. Купить новую пару можно по сниженной на 40% цене.
ТД «На Немиге» и универмаг «Беларусь»
В обоих универмагах каждый день можно выгодно приобрести товары. Акция действует на выделенный ассортимент. А дисконт составит от 5 до 70%.
ТЦ «Кiрмаш»
В ноябрьские выходные в торговом доме объявили скидки до 50%. По такой акции можно купить женскую одежду и ювелирные изделия.
Чуть ниже дисконт на парфюмерию, косметику и часы – до 45%.
До 35% обещают снизить ценник на галантерею, обувь, товары для дома, домашний текстиль, керамику и мебель.
А вот мужская одежда, белье и чулочно-носочные изделия «скинут» до 30% от прежней суммы. На товары для детей также действует акция – минус 15% от ценника.
Уточнить условия и подробности акций можно на сайте магазинов.