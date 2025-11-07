закрыть
7 ноября 2025, пятница, 23:20
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Минские магазины объявили скидки до 70%

2
  • 7.11.2025, 22:29
  • 1,070
Минские магазины объявили скидки до 70%

Они будут действовать с 7 по 9 ноября.

Соблазнительные скидки объявили столичные универмаги с 7 по 9 ноября, пишут «Минск-новости».

Дисконт достигает 70%.

Где чек после покупок приятно порадует – рассказываем об акциях столичных магазинов.

«ЦУМ Минск»

С 7 по 9 ноября универмаг объявил скидку до 40%. Она действует при покупке непродовольственных товаров на сумму от Br9 за единицу или метр.

Получить дисконт в 15% можно на крупногабаритную бытовую технику.

Снизить ценники планируют и на товары для женщин – это произойдет в субботу, 8 ноября. Скидка составит до 10%.

ГУМ

В эти выходные в универмаге действуют скидки до 55%. Выгодно купить можно выделенный ассортимент из категории непродовольственных товаров.

Приятную акцию в ГУМе анонсировали на на женскую и мужскую обувь. Купить новую пару можно по сниженной на 40% цене.

ТД «На Немиге» и универмаг «Беларусь»

В обоих универмагах каждый день можно выгодно приобрести товары. Акция действует на выделенный ассортимент. А дисконт составит от 5 до 70%.

ТЦ «Кiрмаш»

В ноябрьские выходные в торговом доме объявили скидки до 50%. По такой акции можно купить женскую одежду и ювелирные изделия.

Чуть ниже дисконт на парфюмерию, косметику и часы – до 45%.

До 35% обещают снизить ценник на галантерею, обувь, товары для дома, домашний текстиль, керамику и мебель.

А вот мужская одежда, белье и чулочно-носочные изделия «скинут» до 30% от прежней суммы. На товары для детей также действует акция – минус 15% от ценника.

Уточнить условия и подробности акций можно на сайте магазинов.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Кошелек, набитый зеками
Кошелек, набитый зеками Ирина Халип
Единственно верный путь
Единственно верный путь Леонид Невзлин
Российских генералов пускают под нож
Российских генералов пускают под нож Александр Коваленко
Снова на Москву?
Снова на Москву? Аббас Галлямов