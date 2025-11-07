Ученые раскрыли секрет высокого интеллекта 7.11.2025, 22:48

Люди с более высокими способностями к рассуждению лучше формируют внутренние карты, отражающие взаимное расположение предметов в пространстве. К такому выводу пришли нейробиологи из Института когнитивных и мозговых наук им. Макса Планка. Работа опубликована в журнале Cell Reports (CR).

Ученые доказали, что ключевая особенность интеллекта может быть связана с тем, как мозг кодирует отношения между разными элементами опыта — особенно с работой гиппокампа, области, отвечающей за память и ориентацию в пространстве.

Исследователи изучали, как участники запоминают расположение предметов в виртуальном пространстве. После серии тренировок добровольцы могли почти безошибочно воспроизводить, где находился каждый объект. При этом с помощью функциональной МРТ ученые фиксировали активность гиппокампа и обнаружили закономерность:

чем выше был уровень «текучего интеллекта» (способности решать новые задачи и находить закономерности), тем сильнее мозг участников представлял расстояния между предметами — словно формируя ментальную карту.

Эта связь сохранялась даже после учета памяти и точности выполнения задания. Иными словами, умственные способности определялись не столько количеством запомненной информации, сколько тем, как мозг структурирует связи между элементами опыта.

«Наши данные показывают, что интеллект может зависеть от способности человека интегрировать разрозненные сведения в единую когнитивную структуру, которая помогает гибко мыслить и принимать решения», — отметили авторы работы Ребекка Тендерра и Стефани Тевес.

По мнению исследователей, гиппокамп играет не только роль архива памяти, но и центра, который организует знания в структурированные схемы. Такая способность позволяет человеку быстрее адаптироваться, решать новые задачи и делать выводы из неполных данных.

Ученые планируют проверить, распространяется ли этот эффект на другие виды связей — не только пространственные, но и логические или понятийные, — а также как подобные механизмы развиваются с возрастом.

