Зеленский о Tomahawk: Производители с радостью продадут их Украине 7.11.2025, 23:01

Владимир Зеленский

Но все зависит от Трампа.

Американские производители с радостью продадут Украине дальнобойные ракеты Tomahawk. Однако окончательное решение должен принять президент США Дональд Трамп.

О этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время брифинга.

«Как я и говорил, мы работаем над этим вопросом с партнерами — прежде всего с США, с Белым домом и президентом. Отдельно работаем с производителями», - сказал Зеленский.

Президент отметил, что решение о поставках ракет Tomahawk — это отдельное давление на Россию, поэтому оно важно для Украины.

«Президент Трамп не сказал «нет», и различные институты давали нам позитивные сигналы относительно этого решения. Безусловно, окончательное решение — за президентом США», - добавил он.

Зеленский подчеркнул, что американские производители готовы оперативно отреагировать на одобрение поставок.

«Мы проговаривали с производителями. В случае положительного сигнала от президента Трампа они с радостью передадут или продадут соответствующие системы», - отметил он.

По словам президента, во время переговоров с американской стороной также обсуждался вопрос поставки других дальнобойных систем.

«Нас интересует комплект различных решений. Для нас это сдерживающий пакет против российской агрессии и правильный ответ на удары по нашей гражданской инфраструктуре, прежде всего энергетике. Мы работаем над этим вопросом, и что шансы, что нам передадут (такие системы - ред.), точно есть», - добавил Зеленский.

