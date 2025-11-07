закрыть
7 ноября 2025, пятница, 23:20
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Зеленский о Tomahawk: Производители с радостью продадут их Украине

  • 7.11.2025, 23:01
Зеленский о Tomahawk: Производители с радостью продадут их Украине
Владимир Зеленский

Но все зависит от Трампа.

Американские производители с радостью продадут Украине дальнобойные ракеты Tomahawk. Однако окончательное решение должен принять президент США Дональд Трамп.

О этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время брифинга.

«Как я и говорил, мы работаем над этим вопросом с партнерами — прежде всего с США, с Белым домом и президентом. Отдельно работаем с производителями», - сказал Зеленский.

Президент отметил, что решение о поставках ракет Tomahawk — это отдельное давление на Россию, поэтому оно важно для Украины.

«Президент Трамп не сказал «нет», и различные институты давали нам позитивные сигналы относительно этого решения. Безусловно, окончательное решение — за президентом США», - добавил он.

Зеленский подчеркнул, что американские производители готовы оперативно отреагировать на одобрение поставок.

«Мы проговаривали с производителями. В случае положительного сигнала от президента Трампа они с радостью передадут или продадут соответствующие системы», - отметил он.

По словам президента, во время переговоров с американской стороной также обсуждался вопрос поставки других дальнобойных систем.

«Нас интересует комплект различных решений. Для нас это сдерживающий пакет против российской агрессии и правильный ответ на удары по нашей гражданской инфраструктуре, прежде всего энергетике. Мы работаем над этим вопросом, и что шансы, что нам передадут (такие системы - ред.), точно есть», - добавил Зеленский.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Кошелек, набитый зеками
Кошелек, набитый зеками Ирина Халип
Единственно верный путь
Единственно верный путь Леонид Невзлин
Российских генералов пускают под нож
Российских генералов пускают под нож Александр Коваленко
Снова на Москву?
Снова на Москву? Аббас Галлямов