Пять предприятий Беларуси попали под усиленный контроль Россельхознадзора
- 7.11.2025, 23:08
Что обнаружили в их продукции.
Пять предприятий Беларуси попали под усиленный контроль Россельхознадзора. Подробности обнародованы на официальном сайте ведомства.
Россельхознадзор обнаружил несоответствия в продукции пяти белорусских предприятий, в отношении которых и был введен усиленный лабораторный контроль. В частности, в документе указано мясоперерабатывающее производство СПК «Агрокомбинат Снов» - в «Говядине тушеной» было обнаружено ДНК курицы.
В говядине от ОАО «Беловежский» нашли бактерий группы кишечной палочки. Такие же бактерии были обнаружены в кисломолочном напитке от ИООО «Горецкий пищевой комбинат» и в сухом молоке от филиала «Лепельский МКК» ОАО «Витебский мясокомбинат». Кроме того, листерии были обнаружены в пищевой рыбной продукции от ООО «МАРКЕТЛАЙН-ГРУПП».