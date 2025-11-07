Пять предприятий Беларуси попали под усиленный контроль Россельхознадзора 7.11.2025, 23:08

Что обнаружили в их продукции.

Пять предприятий Беларуси попали под усиленный контроль Россельхознадзора. Подробности обнародованы на официальном сайте ведомства.

Россельхознадзор обнаружил несоответствия в продукции пяти белорусских предприятий, в отношении которых и был введен усиленный лабораторный контроль. В частности, в документе указано мясоперерабатывающее производство СПК «Агрокомбинат Снов» - в «Говядине тушеной» было обнаружено ДНК курицы.

В говядине от ОАО «Беловежский» нашли бактерий группы кишечной палочки. Такие же бактерии были обнаружены в кисломолочном напитке от ИООО «Горецкий пищевой комбинат» и в сухом молоке от филиала «Лепельский МКК» ОАО «Витебский мясокомбинат». Кроме того, листерии были обнаружены в пищевой рыбной продукции от ООО «МАРКЕТЛАЙН-ГРУПП».

