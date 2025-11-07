Reuters: США поддержали план ЕС по использованию замороженных активов России 7.11.2025, 23:29

США и их союзники заморозили около 300 миллиардов долларов суверенных российских активов.

Соединенные Штаты поддержали намерения Евросоюза использовать замороженные активы РФ для прекращения войны в Украине.

Об этом сообщает Reuters.

«Вашингтон абсолютно поддерживает (ЕС, - ред.) и шаги, которые он сейчас делает, чтобы иметь возможность использовать эти активы как инструмент», - сообщил агентству осведомленный источник на условиях анонимности.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году, США и их союзники заморозили около 300 миллиардов долларов суверенных российских активов.

Европейское предложение по использованию этих средств задерживается из-за беспокойства Бельгии, где хранится большинство из них. Всего в Европе заморожено около 210 млрд евро российских активов.

Недавно Германия высказала предположение, что нарушение дронами воздушного пространства Бельгии было «сигналом от Москвы» не трогать замороженные активы. РФ это отрицала, однако пообещала «болезненный ответ», если ее активы будут конфискованы.

