8 ноября 2025, суббота, 0:04
На Запорожском направлении операторы дронов поражают цели на расстоянии более 100 км

  • 7.11.2025, 23:47
ВСУ наносят удары по логистике, технике и энергетической инфраструктуре оккупантов.

На Запорожском направлении украинские операторы беспилотников наносят удары по вражеским целям на расстоянии более 100 километров. Об этом в эфире Армия TV рассказал командир 422-го отдельного батальона беспилотных систем «Luftwaffe» с позывным «Тайсон».

По его словам, батальон успешно выявляет и поражает точки пуска дронов. При этом украинские дроны работают глубоко в тылу противника — в частности через калиброванные удары по объектам логистики.

«Примерно за неделю уничтожаем до пяти НРК по дороге, чтобы резать логистику. Делаем все, чтобы нашей пехоте держать позиции было легче, чтобы «кил-зона» была максимально расширена и ни один штурм противника не был успешным. Около недели назад враг пытался штурмовать позиции с помощью бронетехники, однако она была уничтожена еще на подступах», — сообщил «Тайсон».

Батальон наносит удары по разным целям. Так, среди последних ударов — поражение электроподстанций в Мелитополе и Бердянске, расстояние до которых составляет около 100 км.

«Беспилотная борьба требует большого количества энергии. Если выбивать электроподстанции, противник лишается возможности так активно вести разведку и наносить удары. Если мы позволяем им спокойно заряжать батареи, они смогут наносить удары по нам», — отметил военный.

