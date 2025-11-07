Арина Соболенко стала финалисткой Итогового турнира WTA
- 7.11.2025, 23:12
Белоруска одержала непростую победу над теннисисткой из США Амандой Анисимовой.
Первая ракетка мира Арина Соболенко стала участницей титульного матча на WTA Finals, который проходит в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
Лидер мирового рейтинга одержала непростую победу над теннисисткой из США Амандой Анисимовой — 6:3, 3:6, 6:3. Встреча продлилась 2 часа 23 минуты.
В первом сете на два брейка больше соперницы сделала Соболенко, во втором — Анисимова. Решающей в третьей партии стал седьмой гейм, в котором белоруска со второй попытки сделала брейк, позволивший довести дело до победы.
Соболенко сократила счет в противостоянии с Анисимовой, где перевес по-прежнему на стороне американки 6-5. Благодаря этому она во второй раз в карьере вышла в финал Итогового турнира. За трофей Арина поспорит с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной.