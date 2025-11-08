закрыть
8 ноября 2025, суббота, 0:23
Минчанин за одну ночь попытался угнать три автомобиля

  • 8.11.2025, 0:36
Две попытки оказались неудачными.

Сотрудники уголовного розыска Партизанского РУВД задержали 19-летнего минчанина, который угнал чужую иномарку и попытался угнать еще две, сообщает столичная милиция.

Накануне молодой человек праздновал в баре день рождения. По дороге домой решил подъехать на авто.

Первую машину завести не смог. Во вторую залез, разбив стекло, и завел ее, соединив провода, как, по его словам, видел в фильмах. Автомобиль проехал несколько метров и заглох. Третий автомобиль, куда он влез также разбив окно, он завести не смог.

Мужчину задержали. Выяснилось, что ко всему прочему у него нет прав.

По фактам угона возбуждены уголовные дела.

