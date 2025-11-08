На Мальдивах россиянку укусила акула 8.11.2025, 3:59

Иллюстративное фото

Прямо во время купания.

Россиянка получила травму во время подводной прогулки на Мальдивах. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Инцидент произошел на острове Тодду. По данным Telegram-канала, 15-летняя девушка вместе с матерью решила поплавать в маске на поверхности воды среди мант и небольших акул.

Как рассказали сами путешественницы, одна из акул «всосала» ее руку и укусила. На кадрах заметны следы укуса.

«К счастью, обошлось без серьезных последствий: пострадавшей потребовалась лишь перевязка», – говорится в публикации.

По словам туристок, перед прогулкой им порекомендовали сжимать пальцы в кулак и держать руки вдоль тела, чтобы не провоцировать обитателей водоема на атаку. Это, по мнению россиянок, не помогло.

Подобный случай на Мальдивах произошел в апреле текущего года. Девушка из России также погрузилась на небольшую глубину и соблюдала все советы инструкторов, но все равно подверглась нападению акулы.

Акула укусила женщину, но той удалось оттолкнуть от себя животное, доплыть до лодки и обратиться за помощью.

