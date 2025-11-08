Трамп: Россия не желает останавливать войну в Украине 8.11.2025, 4:22

Дональд Трамп

Фото: AP

Президент США прокомментировал отмену встречи с Путиным.

Президент США Дональд Трамп объяснил, что его встреча с Владимиром Путиным не состоялась в Венгрии из-за нежелания России остановить войну против Украины, однако выразил уверенность, что урегулировать ее удастся в «недалеком будущем».

Об этом он заявил на пресс-конференции с Виктором Орбаном в Белом доме.

На вопрос о том, состоится ли встреча президента США с главой России Путиным в Венгрии, Трамп заявил, что «всегда имеет шанс посетить Будапешт».

«Орбан понимает Путина очень хорошо, хорошо его знает. И я чувствую, что позволю вам говорить то, что вы думаете. Но я думаю, что Виктор считает, что мы закончим эту войну в недалеком будущем», - заявил он.

Дональд Трамп также подчеркнул, что хотел бы провести встречу с Путиным именно в Будапеште.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна хочет присоединиться к «мирным усилиям» США по завершению войны России против Украины.

Президент США Трамп сказал, что предварительно запланированная встреча с главой России Путиным в Будапеште была отменена из-за того, что Россия не желает прекращать войну.

Американский политик обвинил своего предшественника Джо Байдена в том, что он «подтолкнул» Россию к войне.

«Война наносит России большой ущерб — потери достигли 7 тысяч солдат в неделю. Также вопрос экономики. Мы не тратим деньги напрямую — финансирование идет через НАТО. Если бы я был президентом, этой войны не было бы, но теперь мы должны ее завершить... «Байден на самом деле подталкивал к этой войне, понимаете? Никто не верит, но это просто так случилось. А теперь посмотрите, что произошло, посмотрите, что произошло с Украиной. Это значительно меньшая страна, много людей погибло», — подчеркнул Трамп.

