8 ноября 2025, суббота
Умер режиссер фильма о Джеймсе Бонде Ли Тамахори

  • 8.11.2025, 5:42
Ли Тамахори

Новозеландский режиссер скончался на 76-м году жизни.

Новозеландский режиссер Ли Тамахори, известный по фильму о Джеймсе Бонде «Умри, но не сейчас» (2002), скончался на 76-м году жизни. Об этом сообщила радиостанция Radio New Zealand (RNZ) со ссылкой на заявление семьи.

Тамахори умер дома в окружении близких. Его режиссерский дебют состоялся в 1994 году с фильмом «Когда-то были воинами», а международное признание принесли картины «Скала Малхолланд» (1996) и «Двойник дьявола» (2011). Всего в фильмографии режиссера 16 работ.

Ли Тамахори родился в 1950 году в Веллингтоне. Его бондиана «Умри, но не сейчас» с Пирсом Броснаном в главной роли стала четвертым фильмом об агенте 007, собравшим в прокате более 400 миллионов долларов.

В августе графический дизайнер Джо Карофф, придумавший логотип с пистолетом и цифрами 007 для Джеймса Бонда, умер в возрасте 103 лет.

В мае умер актер Джо Дон Бейкер, сыгравший в трех фильмах о Джеймсе Бонде. Бейкер играл антагониста Бонда в киноленте «Искры из глаз» (1987 год), а в фильмах «Золотой глаз» (1995 год) и «Завтра не умрет никогда» (1997 год)

