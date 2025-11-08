закрыть
8 ноября 2025, суббота, 0:24
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Трамп сделал новый прогноз о сроках завершения войн РФ в Украине

  • 8.11.2025, 6:00
Трамп сделал новый прогноз о сроках завершения войн РФ в Украине
Дональд Трамп

Президент США считает, что война завершится «в не столь отдаленном будущем».

Президент США Дональд Трамп спрогнозировал сроки завершения войны РФ в Украине.

Глава государства полагает, что боевые действия закончатся в недалеком будущем. Он отметил, что «иногда приходится сражаться чуть дольше», но выразил уверенность, что война будет остановлена.

«Думаю, мы согласны с тем, что война закончится в не столь отдаленном будущем», — сказал Трамп.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Кошелек, набитый зеками
Кошелек, набитый зеками Ирина Халип
Единственно верный путь
Единственно верный путь Леонид Невзлин
Российских генералов пускают под нож
Российских генералов пускают под нож Александр Коваленко
Снова на Москву?
Снова на Москву? Аббас Галлямов