Трамп сделал новый прогноз о сроках завершения войн РФ в Украине 8.11.2025, 6:00

Дональд Трамп

Президент США считает, что война завершится «в не столь отдаленном будущем».

Президент США Дональд Трамп спрогнозировал сроки завершения войны РФ в Украине.

Глава государства полагает, что боевые действия закончатся в недалеком будущем. Он отметил, что «иногда приходится сражаться чуть дольше», но выразил уверенность, что война будет остановлена.

«Думаю, мы согласны с тем, что война закончится в не столь отдаленном будущем», — сказал Трамп.

