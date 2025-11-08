Трамп сделал новый прогноз о сроках завершения войн РФ в Украине
- 8.11.2025, 6:00
Президент США считает, что война завершится «в не столь отдаленном будущем».
Президент США Дональд Трамп спрогнозировал сроки завершения войны РФ в Украине.
Глава государства полагает, что боевые действия закончатся в недалеком будущем. Он отметил, что «иногда приходится сражаться чуть дольше», но выразил уверенность, что война будет остановлена.
«Думаю, мы согласны с тем, что война закончится в не столь отдаленном будущем», — сказал Трамп.