8 ноября 2025, суббота, 0:24
Российским НПЗ разрешат подмешивать спирт в бензин

  • 8.11.2025, 7:11
Топливный рынок РФ столкнулся с дефицитом после ударов беспилотников.

Российские власти готовятся разрешить использование спирта в производстве бензина, чтобы увеличить поставки на топливный рынок, который столкнулся с дефицитом после ударов беспилотников по НПЗ.

Как сообщает «Интерфакс», Минфин подготовил поправки в Налоговый кодекс, обнуляющие акциз на денатурированный этиловый спирт при производстве бензина АИ-92.

Мера призвана сделать рентабельным производство бензина с использованием спирта и необходима на случай, если предложения бензина на рынке будет недостаточно, объяснили источники «Интерфакса». По их словам, поправки Минфин внес в пакете материалов ко второму чтению закона о бюджете на будущий год, который сейчас рассматривает Госдума.

По данным «Коммерсанта», нефтезаводам разрешат увеличить долю спирта в бензине до 10% (сейчас — не более 1,5%). По расчетам Минэнерго, это позволит нарастить поставки топлива на внутренний рынок на 100 тысяч тонн в месяц.

Помимо этилового спирта, Минэнерго может снять запрет на использование нефтезаводами монометиланилина (ММА) — октаноповышающей присадки, которая позволяет увеличить выпуск. Из-за высокой токсичности и рисков онкологии, она запрещена в большинстве стран мира, а в России применялась до 2016 года.

С начала августа украинские дроны поразили 22 российских НПЗ, часть из которых были вынуждены остановить производство. В результат объемы нефтепереработки в России за июль–сентябрь обвалились на 10%, до 4,86 млн баррелей в сутки — самого низкого уровня как минимум за последние 5 лет.

Итогом стал дефицит бензина, охвативший регионы от Камчатки до Центральной России, из которого в некоторых из них власти были вынуждены ввести лимиты на продажу топлива «в одни руки». Чтобы сгладить кризис, правительство ввело запрет вывоз за рубеж бензина и дизтоплива, а также обнулило импортые пошлины, чтобы закупать бензин в Китае, Сингапуре и Южной Корее.

Вслед за кризисом на рынке бензина проблемы в России могут появиться на рынке авиатоплива, заявил в начале ноября РБК Максим Дьяченко, управляющий партнер и член правления компании «Пролеум» — крупнейшего частного поставщика нефтепродуктов в стране.

Чтобы разрешить кризис с производством нефтепродуктов, правительство РФ смягчило требования к НПЗ. В частности, зимнее дизтопливо теперь разрешено производить, смешивая летнее дизтопливо с керосином. А это создает риск резкого роста цены авиатоплива, что, в свою очередь, несет риски для авиации, предупреждал Дьяченко.

