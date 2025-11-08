закрыть
Зеленский: За октябрь только дронами ВСУ уничтожили 25 тысяч россиян

  • 8.11.2025, 2:43
Владимир Зеленский

По словам президента Украины, каждое поражение подтверждено видеозаписью.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем телеграм-канале сообщил о «наибольшем числе потерь России с начала полномасштабной войны за один месяц».

«У нас за октябрь месяц — 25 тысяч «двухсотых» врага только благодаря БпЛА. Цифра абсолютно точная, потому что каждое поражение подтверждено видеозаписью. Как вы знаете, у нас действует программа: за каждое подтвержденное видео операторы получают дополнительные баллы. Поэтому здесь нет никаких приписок. Плюс еще 2—3 тысячи ликвидированных без видеоподтверждения.

Итого — рекордное количество потерь России за один месяц с начала полномасштабного вторжения. Это прямое следствие того, что мы резко нарастили БпЛА-компонент на фронте. Чем больше у нас дронов — тем больше потерь несет враг, который развязал эту агрессию», — написал Владимир Зеленский.

Высказался он и относительно оперативной ситуации на разных участках фронта. В Покровске, по словам президента Украины:

«Ситуация сложная. Цель номер один для врага — оккупировать Покровск как можно скорее. Эта цель и остается. Это видно по количеству штурмов — только за трое суток 220 штурмовых действий по Покровску. В самом городе, внутри, находится 314 «русских». Очень крупная группировка на окраинах и давит в этом направлении».

В Купянске, как он утверждает, «у нас есть продвижение 1100‑1200 метров», в Волчанске «ситуация напряженная и может усложняться из-за того, что идет накопление «русских» боевиков», в Северске, Краматорске и Константиновке враг «успеха не имел», на Очеретинском направлении «также потери наших позиций нет», а в Доброполье «операция идет, там позитивно действуют наши Вооруженные силы».

