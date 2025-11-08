Atlantic Council: Протесты зумеров охватили семь стран 8.11.2025, 8:41

1,202

Фото: Atlantic Council

Их объединяет три общие черты.

За последний год массовые выступления зумеров прокатились по семи странам — от Кении до Мадагаскара — формируя новое глобальное движение, недовольное коррупцией, бедностью и неэффективностью власти. Молодежные протесты играли важную роль и раньше, например, во время арабской весны, но нынешняя волна отличается масштабом и взаимным влиянием, пишет Atlantic Council (перевод — сайт Charter97.org).

В Кении зумеры протестуют против роста цен и безработицы, в Индонезии — против высоких выплат депутатам и массовых случаев отравлений школьников. В Филиппинах недовольство вызвала неправильная помощь пострадавшим от наводнений. В Непале молодежь после запрета соцсетей сожгла здание парламента и добилась смены правительства. В Перу зумеры требуют реформ на фоне роста преступности и коррупции. В Марокко движение «Gen Z 212» выступает против приоритета подготовки к ЧМ-2030 в ущерб здравоохранению и образованию. На Мадагаскаре перебои с водой и электричеством привели к протестам, закончившимся бегством президента и приходом военных к власти.

Несмотря на различия, эти страны имеют три общие черты. Во-первых, высокий уровень политических прав по сравнению с соседями — что дает молодежи пространство для самоорганизации. Во-вторых, низкие показатели благосостояния: доходы, здравоохранение или образование заметно отстают от региональных средних. В-третьих, у всех стран высокая доля молодых людей.

Это создает взрывоопасное сочетание. Зумеры знают свои права, ожидают подотчетности властей и сталкиваются с системными провалами государственных услуг.

Итоги протестов неоднозначны. В Непале и на Мадагаскаре они привели к смене власти, но влияние молодежи на новое руководство оказалось недостаточным. В Кении удалось остановить непопулярный налоговый закон, однако глубоких реформ не последовало.

Эксперты отмечают, что подобные условия существуют и в других странах — например, в Гондурасе или Кот-д’Ивуаре. Поэтому волна зумерских протестов может только начинаться. Услышат ли власти требования молодежи — неизвестно.

