Что стоит за словами Лукашенко о воздухе 8.11.2025, 8:50

Белорусские леса пустят под топор?

Экспорт белорусских товаров рекордно обвалился в сентябре. И поскольку белорусские трактора и комбайны не продаются, белорусские власти придумали другой бизнес-план.

Зачем Лукашенко хочет испортить воздух — в новом выпуске программы «Оптимум» на Ютуб-канале «Белорусы и рынок».

За сентябрь падение белорусского экспорта составило 6%, если считать за девять месяцев – то почти 3%. Торговый дефицит только был 741 млн долларов. Так что сентябрь стал самым черным месяцем для белорусской внешней торговли в этом году. По крайней мере, пока не посчитали, как Беларусь торговала в октябре.

Но не надо переживать. У Александра Лукашенко есть план. Раз трактора не продаются, значит, мы в Европу будем продавать воздух.

«Какого черта мы этих европейцев оздоравливаем. Вот то что у нас в Беларуси… Такая территория. Болота, леса. А это что? Кислород. Мы кому это дарим? Этим вонючим, грубо говоря, европейцам, которые нас душат каждый день… Оценят, что такое Беларусь. И платить будут нам за то, что мы сберегли это все».

Торговля воздухом – это идеальный бизнес-план с точки зрения белорусских властей. То, что полностью соответствует пониманию Александром Лукашенко экономических теорий и практик. Даже лучше калийных удобрений. Потому что калийные удобрения покупателю ты еще довези со всеми этими логистическими сложностями, а воздух можно продавать на условиях автодоставки.

Но у каждого даже идеального бизнес-плана есть свои недостатки. У плана торговать воздухом таких два. Во-первых, Литва закрыла последние погранпереходы. А как ты будешь продавать воздух с закрытыми погранпереходами.

А, во-вторых, Европа норовит попользоваться нашим воздухом совершенно бесплатно, а роза ветров работает как такой агент коллективного Запада.

«В ЕС всего этого практически нет, а ветер все это добро в виде чистого воздуха уносит туда», — пожаловался Александр Лукашенко.

Правда, есть риск, что если Лукашенко возьмется за монетизацию воздуха, с воздухом может случиться то же самое, что случилось с картошкой. Чистый воздух окажется в дефиците.

И, кстати, про дефицит чистого воздуха — это вообще ни разу не шутка. Потому что Лукашенко не просто так рассуждал о том, что надо перестать оздоравливать Европу кислородом от белорусских лесов. У него на самом деле есть бизнес-план, как испортить воздух в Беларуси. Может быть, не во всей Беларуси сразу. Это все требует больших усилий и дополнительных финансовых вложений. Но как минимум начать с Березинского биосферного заповедника.

Во время посещения заповедника Александр Лукашенко много говорил о том, что надо меньше защищать природу, мать нашу. Потому что от защиты природы белорусским властям нет никакой пользы.

«Таким образом вы кормите и оздоравливаете все, что вокруг. Европу. А нам надо забесплатно их оздоравливать? Не надо. Давайте для своих людей делать. Чтобы и я, и он, и ты тоже, и твои дети могли от этого что-то взять. Несколько потребительски звучит, но хочется, чтобы наши люди от этого что-то поимели», — сказал Лукашенко.

То есть защита природы мешает властям монетизировать белорусские природные богатства. Зарабатывать нормальные, большие деньги. И Лукашенко сказал, что надо от белорусской природы взять, что можно, здесь и сейчас.

«Мы должны работать для себя. Даже вот как ты говоришь, где запрещено. Использовать надо все заповедные места во имя людей».

И мы даже знаем имена этих людей. И на самом деле у Лукашенко конкретный план освоения по крайней мере Березинского заповедника уже есть.

«80 процентов у вас заповедник, а 20 процентов можно заготавливать лес», — сказал он.

Месяц назад Лукашенко подписал меморандум о взаимопонимании с Оманом, в соответствии с которым Оман может инвестировать 1,4 млрд долларов в белорусскую деревообработку. Во время посещения заповедника Лукашенко вспомнил про эту сделку.

«Они будут инвестировать, вкладывать деньги — пожалуйста. Давайте вместе перерабатывать эту древесину, которую порой мы не можем перелопатить», — сказал он.

То есть, с одной стороны, мы видим почти 1,5 млрд долларов, а с другой стороны — заповедный белорусский лес, который можно за эти 1,5 млрд долларов освоить вместе с арабскими шейхами. И для белорусских властей выбор, конечно, очевиден. Понятно, что миллиарды долларов им дороже, чем какие-то там заповедные леса и чистый воздух, который при современном состоянии технологий все равно не получается монетизировать.

Визит Лукашенко в Березинский заповедник был просто частью предпродажной подготовки. Чтобы посмотреть на месте, не продешевил ли он. Потому что деньги белорусским властям нужны, а деньги, как известно, не пахнут. Воздух потом, может, и начнет пахнуть, но с этим будут разбираться уже следующие поколения.

