Известный белорусский обувной завод уйдет с молотка 8.11.2025, 8:59

Иллюстративное фото

Названа сумма.

В Барановичах продают известную когда-то обувную фабрику. Информация о лоте появилась на сайте «ИПМ-Торги».

Активы включают в себя трех- и четырехэтажное здания общей площадью более 13,5 тыс. м². Там когда-то изготавливали известную армейскую обувь и тактическую экипировку для МЧС, МВД, вооруженных сил и других ведомств Беларуси и России.

Продавцом выступает компания «Актив шуз», которая уже более 20 лет производит продукцию под знаменитым брендом Garsing.

Новые торги назначили на 10 ноября и сделали небольшой дисконт. Теперь здания оценили в Br3,36 млн и Br6,54 млн.

