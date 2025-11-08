Известный белорусский обувной завод уйдет с молотка
- 8.11.2025, 8:59
Названа сумма.
В Барановичах продают известную когда-то обувную фабрику. Информация о лоте появилась на сайте «ИПМ-Торги».
Активы включают в себя трех- и четырехэтажное здания общей площадью более 13,5 тыс. м². Там когда-то изготавливали известную армейскую обувь и тактическую экипировку для МЧС, МВД, вооруженных сил и других ведомств Беларуси и России.
Продавцом выступает компания «Актив шуз», которая уже более 20 лет производит продукцию под знаменитым брендом Garsing.
Новые торги назначили на 10 ноября и сделали небольшой дисконт. Теперь здания оценили в Br3,36 млн и Br6,54 млн.