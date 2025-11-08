Через полгода будут ошеломительные результаты 1 Алексей Копытько

8.11.2025, 9:02

7,474

Путин добивает Россию невиданными темпами.

По итогам встреч Трампа с лидерами стран Центральной Азии отмечу такое.

Во-первых, в СМИ активно разгоняют цитату президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева о том, что Путин якобы проявил впечатляющую гибкость, согласившись прекратить огонь на ЛБС в случае ухода Украины из Донецкой области. Мол, больше уступок ждать не стоит, т.к. Путин не сможет пойти против общественного мнения в России.

Ясно, почему лидер Казахстана делает такие заявления (независимо от реальных намерений Путина). У него 7 тыс. км общей границы с Россией. Казахстан не отказывал себе в удовольствии заработать на обходе санкций. Однако сейчас декларирует углубление политических и экономических связей с США.

Начиная от ранее оформленной сделки по американским локомотивам (4,2 ярда), до свежих договорённостей по месторождению вольфрама и др. минералов (заявлено 17+ ярдов). Плюс намерение присоединиться к «Соглашениям Авраама» (что уже осудил ХАМАС).

Добавляет пикантности, что американские локомотивы могут стать основой логистики китайских грузов по альтернативному России маршруту.

Всё это уже ревностно воспринимается в РФ, поэтому словесными реверансами ситуацию смягчают.

Однако Токаеву и всем остальным надо помнить: Северный Казахстан до сих пор остаётся мирной казахской территорией исключительно потому, что российская армия увязла в Украине. Даже у риторики должны быть пределы.

Хотя в случае с Трампом границ нет: Токаев назвал его «посланным свыше» великим лидером, планете повезло.

Во-вторых, после монархий Залива, Японии и Кореи, объявлено об очередной космической сделке Трампа, на этот раз – с Узбекистаном.

В ближайшие 3 года Узбекистан, по словам Трампа, должен вложить в США $35 ярдов. А затем в течение 10 лет – ещё $100 ярдов. Итого – $135 млрд.

Пока это выглядит так же «грандиозно», как и закупки Европой углеводородов в США на $750 млрд плюс $600 ярдов инвестиций. Ибо ВВП Узбекистана к концу 2025 г. оценивается в $130 млрд. Однако экономика страны растёт, там огромное число молодёжи. Завязки с Америкой могут оказать тонизирующий эффект и сыграть на контрасте с Россией. А сколько триллиардов сейчас заявлено – дело житейское.

Наверняка в РФ начнутся крики в духе «раз у Ташкента столько денег, пусть вкладывает их в РФ, иначе выгоним всех мигрантов!».

Лаврова я уже цитировал: Россия явно обеспокоена попытками «оторвать» Кавказ и ЦА, но мало что может противопоставить, кроме прямых угроз…

А теперь снова глянем в целом.

Швеция и Финляндия в НАТО. Премьер Швеции прямо говорит: Балтика – наше море, надо перейти к долгосрочному удержанию Москвы за забором.

Молдова старается выпутаться. Сигнал о закрытии «Русского дома» – в эту корзинку. Хотя вопрос «ПМР» по-прежнему висит.

Кавказ российскую удавку значительно ослабил. Алиев на днях заявил о переходе армии на стандарты НАТО.

Центральная Азия экономически и политически встраивается в нероссийские проекты. Потому что Россия особо предложить ничего не может. Только оружие, военный опыт и традиционную галиматью о зловредных англосаксах. А также может угрожать. Но это лишь мотив искать балансы.

Всё это – прямое следствие событий с февраля 2022 г. Стратегический «гений» Путина ослепителен.

Ещё минимум полгода войны, на которые настраивается Кремль — и результаты могут стать ещё более ошеломляющими.

У Кремля уже не получилось в один ход переложить зарубежные активы «Лукойла» из одного кармана в другой. До весны ещё может быть немало сюрпризов.

Россиянам, которые рассчитывают на что-то после Путина, надо торопиться.

Алексей Копытько, Telegram

