Через полгода будут ошеломительные результаты

- Алексей Копытько
- 8.11.2025, 9:02
Путин добивает Россию невиданными темпами.
По итогам встреч Трампа с лидерами стран Центральной Азии отмечу такое.
Во-первых, в СМИ активно разгоняют цитату президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева о том, что Путин якобы проявил впечатляющую гибкость, согласившись прекратить огонь на ЛБС в случае ухода Украины из Донецкой области. Мол, больше уступок ждать не стоит, т.к. Путин не сможет пойти против общественного мнения в России.
Ясно, почему лидер Казахстана делает такие заявления (независимо от реальных намерений Путина). У него 7 тыс. км общей границы с Россией. Казахстан не отказывал себе в удовольствии заработать на обходе санкций. Однако сейчас декларирует углубление политических и экономических связей с США.
Начиная от ранее оформленной сделки по американским локомотивам (4,2 ярда), до свежих договорённостей по месторождению вольфрама и др. минералов (заявлено 17+ ярдов). Плюс намерение присоединиться к «Соглашениям Авраама» (что уже осудил ХАМАС).
Добавляет пикантности, что американские локомотивы могут стать основой логистики китайских грузов по альтернативному России маршруту.
Всё это уже ревностно воспринимается в РФ, поэтому словесными реверансами ситуацию смягчают.
Однако Токаеву и всем остальным надо помнить: Северный Казахстан до сих пор остаётся мирной казахской территорией исключительно потому, что российская армия увязла в Украине. Даже у риторики должны быть пределы.
Хотя в случае с Трампом границ нет: Токаев назвал его «посланным свыше» великим лидером, планете повезло.
Во-вторых, после монархий Залива, Японии и Кореи, объявлено об очередной космической сделке Трампа, на этот раз – с Узбекистаном.
В ближайшие 3 года Узбекистан, по словам Трампа, должен вложить в США $35 ярдов. А затем в течение 10 лет – ещё $100 ярдов. Итого – $135 млрд.
Пока это выглядит так же «грандиозно», как и закупки Европой углеводородов в США на $750 млрд плюс $600 ярдов инвестиций. Ибо ВВП Узбекистана к концу 2025 г. оценивается в $130 млрд. Однако экономика страны растёт, там огромное число молодёжи. Завязки с Америкой могут оказать тонизирующий эффект и сыграть на контрасте с Россией. А сколько триллиардов сейчас заявлено – дело житейское.
Наверняка в РФ начнутся крики в духе «раз у Ташкента столько денег, пусть вкладывает их в РФ, иначе выгоним всех мигрантов!».
Лаврова я уже цитировал: Россия явно обеспокоена попытками «оторвать» Кавказ и ЦА, но мало что может противопоставить, кроме прямых угроз…
А теперь снова глянем в целом.
Швеция и Финляндия в НАТО. Премьер Швеции прямо говорит: Балтика – наше море, надо перейти к долгосрочному удержанию Москвы за забором.
Молдова старается выпутаться. Сигнал о закрытии «Русского дома» – в эту корзинку. Хотя вопрос «ПМР» по-прежнему висит.
Кавказ российскую удавку значительно ослабил. Алиев на днях заявил о переходе армии на стандарты НАТО.
Центральная Азия экономически и политически встраивается в нероссийские проекты. Потому что Россия особо предложить ничего не может. Только оружие, военный опыт и традиционную галиматью о зловредных англосаксах. А также может угрожать. Но это лишь мотив искать балансы.
Всё это – прямое следствие событий с февраля 2022 г. Стратегический «гений» Путина ослепителен.
Ещё минимум полгода войны, на которые настраивается Кремль — и результаты могут стать ещё более ошеломляющими.
У Кремля уже не получилось в один ход переложить зарубежные активы «Лукойла» из одного кармана в другой. До весны ещё может быть немало сюрпризов.
Россиянам, которые рассчитывают на что-то после Путина, надо торопиться.
