8 ноября 2025, суббота, 9:59
«Лукойл» выгнали из Молдовы

  • 8.11.2025, 9:10
  • 1,722
Фото: EPA / TASS

Из-за санкций США.

Российский нефтяной гигант «Лукойл» должен прекратить работу в Молдове с 21 ноября в связи с санкциями США и отказом американского Минфина одобрить продажу активов «Лукойла» трейдеру Gunvor. Об этом сообщил министр энергетики республики Дорин Жунгиету, пишет The Moscow Times.

По его словам, «Лукойл» не сможет обеспечивать поставки бензина, дизельного топлива и керосина на автозаправочные станции, которыми владеет в стране.

«Компания „Лукойл“ окажется не в состоянии осуществлять деятельность», — пояснил Жунгиету в сообщении в Facebook. Министр отметил, что Совет по рассмотрению инвестиций Молдовы предложил выкупить терминал компании в аэропорту Кишинева для обеспечения бесперебойной работы авиационного хаба. Для принятия решения по этой сделке установлен срок до 17 ноября.

Жунгиету подчеркнул, что Кишинев присоединяется к американским санкциям против российской нефтяной компании, однако просит у США временное разрешение на продолжение ее работы, «чтобы не нарушить поставки нефтяных ресурсов в Республику Молдова и не повлиять на повседневную жизнь людей».

Санкции против «Лукойла» и «Роснефти» были введены Вашингтоном 22 октября в ответ на продолжение Россией войны в Украине. Минфин США предоставил контрагентам компаний один месяц на прекращение сотрудничества.

