«Лукашенко дал признательные показания» 2 8.11.2025, 9:30

Фото: Getty Images

Ни помощники, ни спичрайтеры не могут справиться с неожиданными откровениями правителя.

И какими! Говоря о трудовых отношениях руководителей и работников, Лукашенко публично признал, что сегодня в стране не существует никакого разделения ветвей власти:

– Мы приняли решение, и указание судьи получили. Если где-то что-то – руководитель должен иметь право какое-то. Вот наряд – иди, работай. Не сделал – с тебя руководитель шкуру сдерет. Если сдерет – уже не пожалуешься. Пойдешь в суд – а судьям даны указания, чтобы они основывались на этом наряде, который тебе дан.

Интересно, что на последней по времени конференции Международной организации труда, когда звучали призывы освободить активистов и лидеров независимых профсоюзов, которые находятся сейчас в тюрьмах Беларуси, представители властей РБ с возмущением говорили о том, что в стране – разделение ветвей власти, и власть не может вмешиваться в решение суда.

Как все-таки сотрудники МИДа плохо думают о власти! Что значит «не может вмешиваться»? Она может все!

Юрист Ассоциация «Солидарность» Леонид Судаленко в разговоре с «Салiдарнасцю» отметил, что это прямое нарушение конституционного принципа независимости судебной власти:

— По сути, это «признательные показания» Лукашенко, что он дает указания судьям, как рассматривать трудовые споры! Судья обязан руководствоваться только законом и внутренним убеждением, основанным на доказательствах, а не политической волей.

Работники часто заведомо слабее работодателя экономически и административно. Когда суд превращается в инструмент «воспитания» трудящихся, он перестает быть гарантом прав, а становится продолжением исполнительной вертикали.

На практике это приведет к тому, что работники еще реже будут обращаться в суд, зная, что решение предопределено «указанием сверху». А это — подрыв самой идеи правосудия и социальной справедливости.

