США будут бойкотировать саммит G20 в ЮАР
- 8.11.2025, 9:40
Трамп настаивает, что там происходит геноцид белых граждан.
Президент США Дональд Трамп заявил, что представители правительства США не будут участвовать в нынешнем саммите G20, который состоится в Южной Африке. По словам президента, это решение принято из-за «дискриминации белых граждан» в стране. Об этом пишет Politico.
Ранее Трамп уже сообщал, что лично не приедет на саммит, посвященный вопросам мирового экономического развития. Вместо него должна была присутствовать делегация под руководством вице-президента Джей Ди Вэнса, однако теперь, после объявления бойкота, США полностью отказываются от участия в мероприятии.
«Африканеров — потомков голландских, французских и немецких переселенцев — убивают и уничтожают, а их земли и фермы незаконно отбирают. Ни один представитель правительства США не будет участвовать, пока эти нарушения прав человека продолжаются», — написал Трамп в соцсети Truth Social.
Трамп неоднократно обвинял Южную Африку в дискриминации белого меньшинства, а ранее в этом году даже заявил, что в стране происходит «геноцид» белых граждан. Официальные власти ЮАР решительно отвергли такие утверждения.