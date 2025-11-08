закрыть
8 ноября 2025, суббота, 9:59
США будут бойкотировать саммит G20 в ЮАР

  • 8.11.2025, 9:40
США будут бойкотировать саммит G20 в ЮАР
Дональд Трамп
Фото: Getty Images

Трамп настаивает, что там происходит геноцид белых граждан.

Президент США Дональд Трамп заявил, что представители правительства США не будут участвовать в нынешнем саммите G20, который состоится в Южной Африке. По словам президента, это решение принято из-за «дискриминации белых граждан» в стране. Об этом пишет Politico.

Ранее Трамп уже сообщал, что лично не приедет на саммит, посвященный вопросам мирового экономического развития. Вместо него должна была присутствовать делегация под руководством вице-президента Джей Ди Вэнса, однако теперь, после объявления бойкота, США полностью отказываются от участия в мероприятии.

«Африканеров — потомков голландских, французских и немецких переселенцев — убивают и уничтожают, а их земли и фермы незаконно отбирают. Ни один представитель правительства США не будет участвовать, пока эти нарушения прав человека продолжаются», — написал Трамп в соцсети Truth Social.

Трамп неоднократно обвинял Южную Африку в дискриминации белого меньшинства, а ранее в этом году даже заявил, что в стране происходит «геноцид» белых граждан. Официальные власти ЮАР решительно отвергли такие утверждения.

