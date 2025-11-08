закрыть
8 ноября 2025, суббота
FT: Китайская экономика подает сигналы бедствия

  • 8.11.2025, 10:35
  • 2,966
FT: Китайская экономика подает сигналы бедствия

Экспорт падает.

Экспорт Китая неожиданно снизился впервые с апреля, когда США ввели так называемые «тарифы освобождения», что подчеркивает сохраняющееся влияние торгового конфликта, несмотря на недавнее перемирие между Пекином и Вашингтоном, пишет Financial Times (перевод — сайт Charter97.org).

По данным китайской таможни, в октябре экспорт сократился на 1,1% в годовом выражении — первое падение с февраля. Это стало неожиданностью после месяцев устойчивого роста, включая 8,3% в сентябре. Экономисты прогнозировали рост на 3%.

Китайская экономика в последние годы опиралась на внешнюю торговлю, пытаясь компенсировать последствия затяжного кризиса в секторе недвижимости и слабого внутреннего спроса. Однако введенные Вашингтоном и Пекином взаимные пошлины в апреле, а также последующие обострения вокруг контроля Китаем экспорта редкоземельных металлов усилили давление на экспортеров.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин договорились о годичном перемирии, но неопределенность сохраняется. Ранее компании старались ускорить поставки, опасаясь нового витка тарифов.

Экспорт Китая в США продолжает снижаться. В октябре падение составило 25%. Ранее эти потери компенсировались ростом поставок в Юго-Восточную Азию и Европу, однако в октябре и там наблюдалось замедление. Экспорт в ЕС увеличился всего на 0,9%, а в страны Юго-Восточной Азии — на 11%, что стало самым слабым показателем с февраля.

Импорт также вырос лишь на 1% — значительно меньше сентябрьских 7,4% и ожиданий аналитиков (3,2%).

Несмотря на резкое замедление, некоторые эксперты сохраняют оптимизм. «Экспорт остается главным сюрпризом года. В базовом сценарии я ожидаю устойчивый рост в ближайшие 6–12 месяцев», — отметил Ларри Ху, главный экономист Macquarie по Китаю.

