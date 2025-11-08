Ночью в Бобруйске вспыхнул пожар 8.11.2025, 10:45

Горел магазин.

В ночь на 8 ноября в Бобруйске произошел пожар в одном из магазинов на улице Карла Оппермана. Сообщение о возгорании поступило спасателям в 01.02.

По информации МЧС, при прибытии подразделений наблюдалось горение внутри торгового зала, помещение было сильно задымлено. Пожарные оперативно ликвидировали возгорание.

В результате инцидента повреждены холодильная установка и часть продукции. Пострадавших нет.

К тушению пожара привлекались четыре единицы техники МЧС. Причины происшествия устанавливаются.

