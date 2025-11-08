Россияне атаковали Украину крылатыми ракетами2
- 8.11.2025, 11:02
Под ударом — Кременчуг.
Под утро 8 ноября россияне атаковали Украину крылатыми ракетами типа «Искандер-К», из-за чего прогремели взрывы в ряде областей. Под ударом в частности оказался город Кременчуг на Полтавщине, пишет «Фокус».
Воздушная тревога из-за угрозы ударов крылатых ракет была объявлена в Винницкой, Донецкой, Днепропетровской, Житомирской, Запорожской, Киевской, Кировоградской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областях. Фокус собрал все, что известно об утреннем обстреле россиян.
Около 07:25 по Минску мониторинговые каналы сообщили о вхождении крылатых ракет в воздушное пространство Украины. По предварительной информации, враг осуществил пуски крылатых ракет типа «Искандер-К» под утро.
Скоростные цели залетали в воздушное пространство через Сумскую область, двигаясь в направлении Полтавщины. Часть крылатых ракет держала курс на Киевскую область, в частности на Бровары и столицу, предупредили мониторинговые каналы.
Информации о последствиях утренней ракетной атаки на момент публикации не поступало.