Россияне атаковали Украину крылатыми ракетами 2 8.11.2025, 11:02

1,104

Под ударом — Кременчуг.

Под утро 8 ноября россияне атаковали Украину крылатыми ракетами типа «Искандер-К», из-за чего прогремели взрывы в ряде областей. Под ударом в частности оказался город Кременчуг на Полтавщине, пишет «Фокус».

Воздушная тревога из-за угрозы ударов крылатых ракет была объявлена в Винницкой, Донецкой, Днепропетровской, Житомирской, Запорожской, Киевской, Кировоградской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областях. Фокус собрал все, что известно об утреннем обстреле россиян.

Около 07:25 по Минску мониторинговые каналы сообщили о вхождении крылатых ракет в воздушное пространство Украины. По предварительной информации, враг осуществил пуски крылатых ракет типа «Искандер-К» под утро.

Скоростные цели залетали в воздушное пространство через Сумскую область, двигаясь в направлении Полтавщины. Часть крылатых ракет держала курс на Киевскую область, в частности на Бровары и столицу, предупредили мониторинговые каналы.

Информации о последствиях утренней ракетной атаки на момент публикации не поступало.

