закрыть
8 ноября 2025, суббота, 11:31
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Россияне атаковали Украину крылатыми ракетами

2
  • 8.11.2025, 11:02
  • 1,104
Россияне атаковали Украину крылатыми ракетами

Под ударом — Кременчуг.

Под утро 8 ноября россияне атаковали Украину крылатыми ракетами типа «Искандер-К», из-за чего прогремели взрывы в ряде областей. Под ударом в частности оказался город Кременчуг на Полтавщине, пишет «Фокус».

Воздушная тревога из-за угрозы ударов крылатых ракет была объявлена в Винницкой, Донецкой, Днепропетровской, Житомирской, Запорожской, Киевской, Кировоградской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областях. Фокус собрал все, что известно об утреннем обстреле россиян.

Около 07:25 по Минску мониторинговые каналы сообщили о вхождении крылатых ракет в воздушное пространство Украины. По предварительной информации, враг осуществил пуски крылатых ракет типа «Искандер-К» под утро.

Скоростные цели залетали в воздушное пространство через Сумскую область, двигаясь в направлении Полтавщины. Часть крылатых ракет держала курс на Киевскую область, в частности на Бровары и столицу, предупредили мониторинговые каналы.

Информации о последствиях утренней ракетной атаки на момент публикации не поступало.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Кошелек, набитый зеками
Кошелек, набитый зеками Ирина Халип
Единственно верный путь
Единственно верный путь Леонид Невзлин
Российских генералов пускают под нож
Российских генералов пускают под нож Александр Коваленко
Снова на Москву?
Снова на Москву? Аббас Галлямов