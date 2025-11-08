И снова здравствуйте 2 Артем Синицын

8.11.2025, 11:06

Лукашенко — архитектор ущербной системы.

Не успел правитель разобраться с дурницей в Витебской области, специально отправив туда по своим следам Наталью Кочанову, как проклятый недуг всплыл на Гомельщине.

Приехав в Житковицкий район, Лукашенко дважды вспомнил о прижившемся в его лексиконе явлении:

— Никто деньги просто так никому не даст. Дадим деньги только под то, чтобы завтра заработать новые деньги и чтобы вернули эти [вложенные в проект] деньги. Вот и все. Дурницу пора заканчивать. Вытянем. Но вот так «на дурняк» мы ничего делать не будем.

А для самых непонятливых добавил, выслушав доклад о развитии Полесья:

— Деньги точечно будем вкладывать. «Дурницы» не будет.

Похоже, борьба с дурницей для человека, правящего страной больше тридцати лет, стала не менее принципиальной, чем другое сражение длинною в жизнь — с коррупцией.

Такой же шумной и активной, сколь и бессмыленно-беспощадной. Судя по всему, и здесь работает принцип: главное в процессе борьбы не выйти на себя — архитектора ущербной системы.

Артем Синицын, «Салiдарнасць»

