И снова здравствуйте

И снова здравствуйте2
- Артем Синицын
- 8.11.2025, 11:06
Лукашенко — архитектор ущербной системы.
Не успел правитель разобраться с дурницей в Витебской области, специально отправив туда по своим следам Наталью Кочанову, как проклятый недуг всплыл на Гомельщине.
Приехав в Житковицкий район, Лукашенко дважды вспомнил о прижившемся в его лексиконе явлении:
— Никто деньги просто так никому не даст. Дадим деньги только под то, чтобы завтра заработать новые деньги и чтобы вернули эти [вложенные в проект] деньги. Вот и все. Дурницу пора заканчивать. Вытянем. Но вот так «на дурняк» мы ничего делать не будем.
А для самых непонятливых добавил, выслушав доклад о развитии Полесья:
— Деньги точечно будем вкладывать. «Дурницы» не будет.
Похоже, борьба с дурницей для человека, правящего страной больше тридцати лет, стала не менее принципиальной, чем другое сражение длинною в жизнь — с коррупцией.
Такой же шумной и активной, сколь и бессмыленно-беспощадной. Судя по всему, и здесь работает принцип: главное в процессе борьбы не выйти на себя — архитектора ущербной системы.
