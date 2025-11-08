CNN: В Москве говорят об отставке Лаврова 8.11.2025, 11:29

Сергей Лавров

Глава МИД РФ попал в немилость.

Отсутствие министра иностранных дел России Сергея Лаврова на заседании Совета безопасности РФ вызвало волну паники и сплетен в Москве — настолько мощную, что Кремлю пришлось публично комментировать ситуацию, пишет CNN.

Пресс-секретарь диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков в пятницу заверил журналистов, что Лавров «конечно, продолжает занимать должность министра иностранных дел» и назвал сообщения о возможной отставке «ложными».

Причиной слухов стало заметное отсутствие главного дипломата на заседании Совета безопасности в среду, когда Путин обсуждал перспективу возобновления полномасштабных ядерных испытаний. По данным пропагандистских СМИ, Лавров «отсутствовал по договоренности», но именно этот факт привлек внимание наблюдателей, ведь он стал единственным постоянным членом Совета, который пропустил совещание.

Подозрения усилились после того, как выяснилось: Лавров не возглавит российскую делегацию на саммите G20 в Йоханнесбурге. Вместо него Путин поручил представлять Россию младшему чиновнику — заместителю руководителя Администрации президента Максиму Орешкину.

Аналитики сразу заговорили о возможных разногласиях между Лавровым и Кремлем — особенно после провала попытки организовать встречу между Путиным и президентом США Дональдом Трампом в Будапеште. Лавров был одним из главных переговорщиков в этом процессе, но после его разговора с госсекретарем США Марко Рубио саммит был заморожен.

