Евросоюз готовит новые санкции против белорусского режима
- 8.11.2025, 11:47
Из-за гибридных атак.
Евросоюз приступил к подготовке нового, уже 20-го пакета санкций против России из-за её агрессивной войны против Украины. Этот вопрос обсудили министр финансов Литвы Криступас Вайтекунас и европейский комиссар по финансовым услугам и Сберегательно-инвестиционному союзу Мария Луиш Альбукерке, сообщила пресс-служба литовского министерства в пятницу, 7 ноября, пишет «Немецкая волна».
По словам Вайтекунаса, Евросоюз должен продолжать оказывать давление не только на Россию, но и на Беларусь, учитывая «регулярные гибридные атаки». «Мы рады, что в конце октября на уровне ЕС был согласован очередной пакет санкций, уже 19-й, но необходимо усилить дальнейшее давление, в частности на российский энергетический и финансовый сектор. Поэтому мы должны начать серьёзные обсуждения следующего пакета санкций», — заявил литовский министр.
Вайтекунас подчеркнул, что Евросоюзу следует ужесточить меры против Беларуси, «приведя их в соответствие с действующими против России и введя дополнительные ограничения». По словам Альбукерке, процесс подготовки новых мер в отношении Минска пока находится на ранней стадии.
«Мы работаем с третьими странами, так как среди них есть такие, которые содействуют обходу санкций», — уточнила европейский комиссар, слова которой приводит агентство ТАСС.
Последний, 19-й пакет санкций Евросоюз утвердил 23 октября. В него вошли запрет на импорт сжиженного природного газа с 2027 года, ограничения в отношении 117 судов, относящихся к так называемому теневому флоту, а также ограничения на передвижение российских дипломатов по территории стран ЕС.
Москва называет западные санкции незаконными. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российская экономика «функционирует под огромным количеством рестрикций» и уже выработала «определённый иммунитет» к ним.