Евросоюз готовит новые санкции против белорусского режима 8.11.2025, 11:47

Из-за гибридных атак.

Евросоюз приступил к подготовке нового, уже 20-го пакета санкций против России из-за её агрессивной войны против Украины. Этот вопрос обсудили министр финансов Литвы Криступас Вайтекунас и европейский комиссар по финансовым услугам и Сберегательно-инвестиционному союзу Мария Луиш Альбукерке, сообщила пресс-служба литовского министерства в пятницу, 7 ноября, пишет «Немецкая волна».

По словам Вайтекунаса, Евросоюз должен продолжать оказывать давление не только на Россию, но и на Беларусь, учитывая «регулярные гибридные атаки». «Мы рады, что в конце октября на уровне ЕС был согласован очередной пакет санкций, уже 19-й, но необходимо усилить дальнейшее давление, в частности на российский энергетический и финансовый сектор. Поэтому мы должны начать серьёзные обсуждения следующего пакета санкций», — заявил литовский министр.

Вайтекунас подчеркнул, что Евросоюзу следует ужесточить меры против Беларуси, «приведя их в соответствие с действующими против России и введя дополнительные ограничения». По словам Альбукерке, процесс подготовки новых мер в отношении Минска пока находится на ранней стадии.

«Мы работаем с третьими странами, так как среди них есть такие, которые содействуют обходу санкций», — уточнила европейский комиссар, слова которой приводит агентство ТАСС.

Последний, 19-й пакет санкций Евросоюз утвердил 23 октября. В него вошли запрет на импорт сжиженного природного газа с 2027 года, ограничения в отношении 117 судов, относящихся к так называемому теневому флоту, а также ограничения на передвижение российских дипломатов по территории стран ЕС.

Москва называет западные санкции незаконными. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российская экономика «функционирует под огромным количеством рестрикций» и уже выработала «определённый иммунитет» к ним.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com